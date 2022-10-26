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Челсі
-
Динамо Загреб
-
02 листопада
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Манчестер Сіті
-
Севілья
-
02 листопада
22:00
Копенгаген
-
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-
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Інтер розгромив Вікторію Пльзень і вийшов до плей-оф Ліги чемпіонів

26 жовтня 2022

Інтер розгромив Вікторію Пльзень і вийшов до плей-оф Ліги чемпіонів

Міланський клуб слідом за Баварією вирушив до 1/8 фіналу ЛЧ від групи С.

Завершився поєдинок п'ятого туру групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА, в якому у рамках групи C міланський Інтер приймав на своєму полі Вікторію Пльзень.

Підопічні Сімоне Індзагі зуміли здобути очікувану перемогу над головним аутсайдером свого квартету, відправивши в його ворота чотири м'ячі без відповіді — їх авторами стали Генріх Мхітарян, Едін Джеко (дубль) та Ромелу Лукаку.

Таким чином, Інтер слідом за Баварією гарантував собі участь у плей-оф Ліги чемпіонів, тоді як Барселона виступить навесні у Лізі Європи. Шлях Вікторії у єврокубках цього сезону завершився.

Інтер — Вікторія Пльзень 4:0
Голи: Мхітарян, 35, Джеко, 42, 66, Лукаку, 87

Інтер: Онана – Шкріняр, Ачербі, Бастоні – Думфріс, Барелла, Чалханоглу (Асллані 71), Мхітарян (Гальярдіні 83), Дімарко (Госенс 77) – Мартінес (Лукаку 83), Джеко (Корреа 71)

Вікторія: Станек – Гейда, Перніца, Тіяні (Ємелка 51) – Гавел, Буха, Калвах (Н’Діає 70), Москера – Їрка (Голік 46), Влканова (Піларж 84) – Бессі (Хори 46)

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