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0
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Аякс
0
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0
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Атлетіко
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0
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0
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-
Брюгге
-
01 листопада
19:45
Рейнджерс
-
Аякс
-
01 листопада
22:00
Ліверпуль
-
Наполі
-
01 листопада
22:00
Вікторія Пльзень
-
Барселона
-
01 листопада
22:00
Баварія
-
Інтер
-
01 листопада
22:00
Спортінг Лісабон
-
Айнтрахт Франкфурт
-
01 листопада
22:00
Марсель
-
Тоттенгем
-
01 листопада
22:00
Шахтар
-
РБ Лейпциг
-
02 листопада
19:45
Реал Мадрид
-
Селтік
-
02 листопада
19:45
Мілан
-
РБ Зальцбург
-
02 листопада
22:00
Челсі
-
Динамо Загреб
-
02 листопада
22:00
Манчестер Сіті
-
Севілья
-
02 листопада
22:00
Копенгаген
-
Боруссія Дортмунд
-
02 листопада
22:00
Ювентус
-
ПСЖ
-
02 листопада
22:00
Маккабі Хайфа
-
Бенфіка
-
02 листопада
22:00

Барселона втратила шанси на плей-оф Ліги чемпіонів

26 жовтня 2022

Роберт Левандовські та Усман Дембеле, getty images

Від групи С в 1/8 фіналу виступатимуть мюнхенська Баварія та міланський Інтер.

У рамках п'ятого туру групового етапу Ліги чемпіонів міланський Інтер здобув розгромну перемогу над Вікторією Пльзень з рахунком 4:0.

Таким чином, незалежно від того, як сьогодні (26 жовтня) між собою зіграють каталонська Барселона та мюнхенська Баварія, від групи С вже відомі володарі двох путівок до 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

У плей-оф найпрестижнішого єврокубку зіграють Баварія та Інтер, тоді як Барселона буде змушена навесні задовольнятися виступами у Лізі Європи.

Вікторія Пльзень, в свою чергу, залишається без єврокубкової весни.

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