Барселона втратила шанси на плей-оф Ліги чемпіонів

Від групи С в 1/8 фіналу виступатимуть мюнхенська Баварія та міланський Інтер.

У рамках п'ятого туру групового етапу Ліги чемпіонів міланський Інтер здобув розгромну перемогу над Вікторією Пльзень з рахунком 4:0.

Таким чином, незалежно від того, як сьогодні (26 жовтня) між собою зіграють каталонська Барселона та мюнхенська Баварія, від групи С вже відомі володарі двох путівок до 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

У плей-оф найпрестижнішого єврокубку зіграють Баварія та Інтер, тоді як Барселона буде змушена навесні задовольнятися виступами у Лізі Європи.

Вікторія Пльзень, в свою чергу, залишається без єврокубкової весни.