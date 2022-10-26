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-
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Бельєрін та Кесс'є зіграють проти Баварії з перших хвилин

26 жовтня 2022

Ектор Бельєрін, Getty Images

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 5-го туру групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА у рамках групи C, у якому зіграють каталонська Барселона та мюнхенська Баварія.

Каталонська Барселона змагатиметься за можливість і надалі вести боротьбу за вихід до плей-оф Ліги чемпіонів УЄФА в домашньому матчі проти мюнхенської Баварії на Камп Ноу.

Хаві, після розгрому баскського Атлетіка (4:0), вирішив використати з перших хвилин Ектора Бельєріна та Бальде на флангах захисту, тоді як Маркос Алонсо зіграє в центрі оборони. Кесс'є долучиться до трикутника в центрі поля.

Юліан Нагельсманн, на тлі перемоги над Гоффенгаймом (2:0), залучив до стартового складу Мазрауї до правого флангу захисту, тоді як Садіо Мане повернувся на протилежний бік нападу.

Барселона: тер Штеген — Бельєрін, Кунде, Алонсо, Бальде — Кесс’є, Бускетс, де Йонг — Педрі, Левандовські, Дембеле.

Запасні: Пенья, Тенас, Піке, Фаті, Торрес, Альба, Рафінья, Гарсія, Гаві, Торре.

Баварія: Ульрайх — Мазрауї, де Лігт, Упамекано, Девіс — Кімміх, Горецка — Гнабрі, Мусіала, Мане — Шупо-Мотінг.

Запасні: Шенк, Павар, Коман, Забітцер, Мюллер, Гравенберх, Тель, Станішич.

Гра Барселона — Баварія почнеться о 22:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.

Источник: Официальный сайт УЕФА

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