Барселона — Баварія. Напередодні

Football.ua анонсує матч п'ятого туру групового етапу Ліги чемпіонів.

Барселона намагатиметься взяти реванш у Баварії за поразку в першому матчі у Мюнхені.

Барселона — Баварія

26 жовтня, 22:00, стадіон Камп Ноу, Барселона. Арбітр зустрічі – Ентоні Тейлор (Англія).

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Матч між Барселоною та Баварією можна сміливо назвати центральним поєдинком середи. Після чотирьох турів у каталонської команди не найкраще становище: їм необхідно обігравати Баварію та сподіватися на те, що Інтер втратить очки у грі проти Вікторії. Такий сценарій здається малоймовірним, та й до того ж "нерадзуррі" свій матч розпочнуть о 19:45, і до моменту, коли на Камп Ноу пролунає стартовий свисток, доля Барселони вже може вирішитися.

Барселона проводить суперечливий сезон: з одного боку непогані виступи у Ла Лізі та відставання від лідируючого Реалу всього на три пункти, а з іншого — каталонський клуб програв усі матчі проти топ-суперників. Оптимізму перед зустріччю у відповідь проти Баварії не так і багато.

Поглиблює ситуацію і непроста кадрова ситуація — у каталонців травмована низка футболістів.

Суперечливий сезон також і у Баварії, щоправда, мюнхенський колектив у важливих матчах виступає успішно, а також без втрат на груповому етапі Ліги чемпіонів, зумівши гарантувати вже собі плей-оф. Мабуть, однією з інтриг є те, чи зуміє Роберт Левандовські забити у ворота своєї колишньої команди.

Барселона та Баварія зустрічалися між собою 15 разів. На рахунку каталонців 3 перемоги, мюнхенці мають 10 вікторій. Ще 2 рази команди грали між собою внічию. Загальний рахунок із забитих голів – 34:18 на користь німецького колетива. Барселона не перемагає Баварію із 2015 року. З того часу каталонці програли мюнхенцям 5 матчів.

За версією букмекерів, у команд є приблизно рівні шанси на перемогу. На перемогу Барселони пропонується коефіцієнт 2.28, а на перемогу Баварії – 2.90. Якщо буде нічия, пропонується показник 4.00.

Орієнтовні склади:

Барселона: тер Штеген – Бельєрін, Кунде, Гарсія, Алонсо – Гаві, Бускетс, де Йонг – Дембеле, Левандовські, Педрі.

Баварія: Ульрайх – Павар, Упамекано, де Лігт, Девіс – Кімміх, Горецька – Коман, Мусіала, Гнабрі – Мане.

Не зіграють: Роберто, Депай, Крістенсен, Араухо – Сарр, Ернандес, Сане, Ноєр.

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Цікаві факти:

- Баварія виграла 8 з останніх 9 матчів у всіх турнірах проти Барселони.

- Баварія забиває як мінімум 2 голи у 8 з останніх 9 матчів проти Барселони у всіх змаганнях.

- Баварія не пропускає в останніх трьох матчах проти Барселони у всіх турнірах.

- Баварія не програє у 33 із 35 останніх матчів у Лізі чемпіонів.

- Баварія забиває щонайменше два голи в останніх чотирьох матчах у Лізі чемпіонів.

- Баварія виграла чотири останні матчі у Барселони із загальної різницею голів 16:2.

Тренери кажуть:

Хаві (Барселона): "Ми матимемо можливість взяти реванш, як і у Левандовські. Він не забив своїй колишній команді, але буде нова спроба".

Юліан Нагельсманн (Баварія): "Зараз у Барселони ми бачимо багато з того, що було у найуспішніші періоди: дуже хороший контрпресинг, безліч нових гравців, що підходять філософії клубу. Це безумовно одна з найкращих команд Європи. І я впевнений, ми це побачимо".

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