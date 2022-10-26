Нагельсманн: Матч із Барселоною — один з шансів заявити про наміри перемогти в Лізі чемпіонів

Тренер мюнхенців висловився щодо майбутньої гри.

Головний тренер Баварії Юліан Нагельсманн прокоментував майбутній матч проти Барселони у рамках групового етапу Ліги чемпіонів.

"Барселона має багато новачків, які добре підходять під її філософію. Це, безумовно, одна з найкращих команд Європи, яку ви могли бачити в першому таймі нашого останнього матчу. Впевнений, що вони знову це продемонструють.

Ми хочемо перемогти й, звичайно, посісти перше місце у групі. Це важливо. Крім того, це питання престижу, адже зустрічаються два європейські гранди. Якщо хочеш виборювати перемогу в Лізі чемпіонів, розслаблятися тут не можна. Також ми хочемо надіслати всім сигнал – і внутрішній, і зовнішній. Матч із Барселоною — ще один шанс зробити це", — приводить слова тренера офіційний сайт УЄФА.

Матч між Барселоною та Баварією відбудеться 26 жовтня на Камп Ноу. Поєдинок розпочнеться о 22:00 за київським часом. Слідкувати за поєдинком онлайн можна в трансляції на Football.ua.