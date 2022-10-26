РБ Зальцбург
1
Челсі
2
25 жовтня
19:45
Севілья
3
Копенгаген
0
25 жовтня
19:45
Динамо Загреб
0
Мілан
4
25 жовтня
22:00
РБ Лейпциг
3
Реал Мадрид
2
25 жовтня
22:00
Селтік
1
Шахтар
1
25 жовтня
22:00
Боруссія Дортмунд
0
Манчестер Сіті
0
25 жовтня
22:00
Бенфіка
4
Ювентус
3
25 жовтня
22:00
ПСЖ
7
Маккабі Хайфа
2
25 жовтня
22:00
Брюгге
-
Порту
-
26 жовтня
19:45
Інтер
-
Вікторія Пльзень
-
26 жовтня
19:45
Наполі
-
Рейнджерс
-
26 жовтня
22:00
Аякс
-
Ліверпуль
-
26 жовтня
22:00
Атлетіко
-
Баєр Леверкузен
-
26 жовтня
22:00
Барселона
-
Баварія
-
26 жовтня
22:00
Тоттенгем
-
Спортінг Лісабон
-
26 жовтня
22:00
Айнтрахт Франкфурт
-
Марсель
-
26 жовтня
22:00
Порту
-
Атлетіко
-
01 листопада
19:45
Баєр Леверкузен
-
Брюгге
-
01 листопада
19:45
Рейнджерс
-
Аякс
-
01 листопада
22:00
Ліверпуль
-
Наполі
-
01 листопада
22:00
Вікторія Пльзень
-
Барселона
-
01 листопада
22:00
Баварія
-
Інтер
-
01 листопада
22:00
Спортінг Лісабон
-
Айнтрахт Франкфурт
-
01 листопада
22:00
Марсель
-
Тоттенгем
-
01 листопада
22:00
Шахтар
-
РБ Лейпциг
-
02 листопада
19:45
Реал Мадрид
-
Селтік
-
02 листопада
19:45
Мілан
-
РБ Зальцбург
-
02 листопада
22:00
Челсі
-
Динамо Загреб
-
02 листопада
22:00
Манчестер Сіті
-
Севілья
-
02 листопада
22:00
Копенгаген
-
Боруссія Дортмунд
-
02 листопада
22:00
Ювентус
-
ПСЖ
-
02 листопада
22:00
Маккабі Хайфа
-
Бенфіка
-
02 листопада
22:00

Нагельсманн: Матч із Барселоною — один з шансів заявити про наміри перемогти в Лізі чемпіонів

26 жовтня 2022

ЮЛІАН НАГЕЛЬСМАНН, GETTY IMAGES

Тренер мюнхенців висловився щодо майбутньої гри.

Головний тренер Баварії Юліан Нагельсманн прокоментував майбутній матч проти Барселони у рамках групового етапу Ліги чемпіонів.

"Барселона має багато новачків, які добре підходять під її філософію. Це, безумовно, одна з найкращих команд Європи, яку ви могли бачити в першому таймі нашого останнього матчу. Впевнений, що вони знову це продемонструють.

Ми хочемо перемогти й, звичайно, посісти перше місце у групі. Це важливо. Крім того, це питання престижу, адже зустрічаються два європейські гранди. Якщо хочеш виборювати перемогу в Лізі чемпіонів, розслаблятися тут не можна. Також ми хочемо надіслати всім сигнал – і внутрішній, і зовнішній. Матч із Барселоною — ще один шанс зробити це", — приводить слова тренера офіційний сайт УЄФА.

Матч між Барселоною та Баварією відбудеться 26 жовтня на Камп Ноу. Поєдинок розпочнеться о 22:00 за київським часом. Слідкувати за поєдинком онлайн можна в трансляції на Football.ua.

команди
статті на тему:
Массіміліано Аллегрі 26 октября 2022 Аллегрі: Не вважаю невдачею не вихід Ювентуса до плей-оф Ліги чемпіонів
Люка Ернандес 26 октября 2022 Ернандес: Атлетіко дав мені все, не проти колись повернутися туди
Юрген Клопп, офіційний сайт УЄФА 26 октября 2022 Клопп: Буде чудово, якщо після матчу з Аяксом Ліверпуль забеспечить собі вихід у плей-оф
  Rambler's Top100