Аллегрі: Не вважаю невдачею не вихід Ювентуса до плей-оф Ліги чемпіонів

Тренер туринців поділився думками після матчу з Бенфікою.

Головний тренер Ювентуса Массіміліано Аллегрі прокоментував поразку від Бенфіки.

"Не вважаю це невдачею. У футболі також бувають поразки. Це категорично неправильний підхід до гри. У першому таймі ми були надто слабкі в обороні. Ми розчаровані і злі, бо не змогли вийти у плей-оф. Тепер ми маємо зосередитися на Серії А та на матчі з ПСЖ, бо нам необхідно зберегти місце в Лізі Європи.

Сьогодні ми припустилися багато помилок, але зараз немає сенсу про це говорити. Я радий за молодих гравців, вони показали необхідну енергію та техніку".

Нагадаємо, що туринці поступилися лісабонцям у вогняній перестрілці у вчорашьному поєдинку в Португалії.