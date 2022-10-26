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-
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-
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22:00
Вікторія Пльзень
-
Барселона
-
01 листопада
22:00
Баварія
-
Інтер
-
01 листопада
22:00
Спортінг Лісабон
-
Айнтрахт Франкфурт
-
01 листопада
22:00
Марсель
-
Тоттенгем
-
01 листопада
22:00
Шахтар
-
РБ Лейпциг
-
02 листопада
19:45
Реал Мадрид
-
Селтік
-
02 листопада
19:45
Мілан
-
РБ Зальцбург
-
02 листопада
22:00
Челсі
-
Динамо Загреб
-
02 листопада
22:00
Манчестер Сіті
-
Севілья
-
02 листопада
22:00
Копенгаген
-
Боруссія Дортмунд
-
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Аллегрі: Не вважаю невдачею не вихід Ювентуса до плей-оф Ліги чемпіонів

26 жовтня 2022

Массіміліано Аллегрі

Тренер туринців поділився думками після матчу з Бенфікою.

Головний тренер Ювентуса Массіміліано Аллегрі прокоментував поразку від Бенфіки.

"Не вважаю це невдачею. У футболі також бувають поразки. Це категорично неправильний підхід до гри. У першому таймі ми були надто слабкі в обороні. Ми розчаровані і злі, бо не змогли вийти у плей-оф. Тепер ми маємо зосередитися на Серії А та на матчі з ПСЖ, бо нам необхідно зберегти місце в Лізі Європи.

Сьогодні ми припустилися багато помилок, але зараз немає сенсу про це говорити. Я радий за молодих гравців, вони показали необхідну енергію та техніку".

Нагадаємо, що туринці поступилися лісабонцям у вогняній перестрілці у вчорашьному поєдинку в Португалії.

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