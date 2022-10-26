Копенгаген — перший клуб, що виставив шість тінейджерів у стартовому складі у матчі Ліги чемпіонів

Датський колектив розгромно поступився, проте увійшов в історію.

Копенгаген у вчорашньому поєдинку поступився Севільї, проте встановив історичний рекорд.

Датський колектив став першим клубом в історії Ліги чемпіонів, який випустив на поле у стартовому складі шістьох гравців 2000 року народження і молодше.

Попередній рекорд належав Арсеналу, що в грудні 2009 року випустив п'ятьох юних футболістів.

Повний список юних гравців з Копенгагена у матчі проти андалусійців: Вілліам Клем, Еліас Єлерт, Вальдемар Лунд, Хакон Харольдссон, Ісак Йоханессон та Віктор Крістіансен.