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-
01 листопада
22:00
Ліверпуль
-
Наполі
-
01 листопада
22:00
Вікторія Пльзень
-
Барселона
-
01 листопада
22:00
Баварія
-
Інтер
-
01 листопада
22:00
Спортінг Лісабон
-
Айнтрахт Франкфурт
-
01 листопада
22:00
Марсель
-
Тоттенгем
-
01 листопада
22:00
Шахтар
-
РБ Лейпциг
-
02 листопада
19:45
Реал Мадрид
-
Селтік
-
02 листопада
19:45
Мілан
-
РБ Зальцбург
-
02 листопада
22:00
Челсі
-
Динамо Загреб
-
02 листопада
22:00
Манчестер Сіті
-
Севілья
-
02 листопада
22:00
Копенгаген
-
Боруссія Дортмунд
-
02 листопада
22:00
Ювентус
-
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-
02 листопада
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-
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-
02 листопада
22:00

Копенгаген — перший клуб, що виставив шість тінейджерів у стартовому складі у матчі Ліги чемпіонів

26 жовтня 2022

Фк Копенгаген

Датський колектив розгромно поступився, проте увійшов в історію.

Копенгаген у вчорашньому поєдинку поступився Севільї, проте встановив історичний рекорд.

Датський колектив став першим клубом в історії Ліги чемпіонів, який випустив на поле у стартовому складі шістьох гравців 2000 року народження і молодше.

Попередній рекорд належав Арсеналу, що в грудні 2009 року випустив п'ятьох юних футболістів.

Повний список юних гравців з Копенгагена у матчі проти андалусійців: Вілліам Клем, Еліас Єлерт, Вальдемар Лунд, Хакон Харольдссон, Ісак Йоханессон та Віктор Крістіансен.

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