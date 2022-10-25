Севілья — Копенгаген 3:0 Відео голів та огляд матчу

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У рамках п'ятого туру групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА Севілья розгромила Копенгаген.

Підопічні Хорхе Сампаолі відправили у ворота суперника три м'ячі без відповіді, тим самим позбавивши данський клуб шансів на єврокубкову весну.

Огляд матчу:



Севілья — Копенгаген 3:0

Голи: Ен Несірі, 61, Іско, 88, Монтієль, 90+2

Севілья: Дмітрович — Монтієль, Гудель, Маркао, Теллес — Сусо (Ламела, 55), Ракитич, Хордан, Гомес — Іско, Дольберг (Ен Несірі, 46, Мір, 70).

Копенгаген: Грабара — Єлерт (Соренсен, 81), Хочолава, Лунд Єнсен (Дікс, 81), Крістіансен — Лерагер, Клаессон, Клем (Оскарссон, 81) — Йоганнессон (Бардхі, 64), Гаральдссон (Корнеліус, 72), Дарамі.

Попередження: Ламела, Монтієль — Клаессон, Соренсен.

Вилучення: Хочолава, 90+5.