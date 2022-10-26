Розе: Задоволений грою проти Реала, тепер ми повинні зробити вирішальний крок до плей-оф у Варшаві

Тренер Лейпцига прокоментував перемогу у матчі проти мадридців.

Наставник Лейпцига Марко Розе прокоментував перемогу його команди у матчі проти мадридського Реала та поділився думками щодо майбутнього поєдинку проти Шахтаря.

"Це був блискучий вечір для Лейпцига. Ми грали дуже добре, наші перші 35 хвилин були фантастичними, і ми вели з рахунком 2:0. Було очевидно, що Реал збирався показати свій клас, і вони змусили нас багато бігати. Але ми невпинно захищалися, і вигравали наші поєдинки.

Ми впоралися з усім у другому таймі, і це була відкрита гра. Я думаю, що ми не дозволяли їм багато. Я дуже задоволений сьогоднішньою грою і щасливий, що хлопці повірили у себе. Не дивлячись на перемогу, ми знаємо, що не пройшли групу. Ми повинні спробувати зробити останній крок у Варшаві".

Нагадаємо, що саксонці сенсаційно перемогли діючого переможця Ліги чемпіонів — 3:2.