РБ Лейпциг — Реал Мадрид 3:2 Відео голів та огляд матчу

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Команди, які є суперниками донецького Шахтаря за квартетом F, продемонстрували результативний футбол та забили на двох п'ять м'ячів.

Однак саме в цій гольовій перестрілці щасливішими виявилися футболісти німецького клубу — 3:2 на їхню користь.

Огляд матчу:

РБ Лейпциг - Реал Мадрид 3:2

Голи: Гвардіол, 13, Нкунку, 18, Вернер, 81 — Вінісіус, 44, Родріго, 90+3

РБ Лейпциг: Бласвіх – Сімакан, Орбан, Гвардіол, Раум (Діалло, 69) – Форсберг (Ольмо, 69), Шлагер, Айдара (Кампль, 84), Собослаї – Андре Сілва (Вернер, 69), Нкунку.

Реал: Куртуа – Васкес (Карвахаль, 69), Начо (Алаба, 69), Мілітао, Рюдігер – Кроос (Азар, 76), Тчуамені, Камавінга – Асенсіо, Вінісіус Жуніор, Родріго.