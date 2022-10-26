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-
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-
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-
01 листопада
22:00
Баварія
-
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-
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Челсі
-
Динамо Загреб
-
02 листопада
22:00
Манчестер Сіті
-
Севілья
-
02 листопада
22:00
Копенгаген
-
Боруссія Дортмунд
-
02 листопада
22:00
Ювентус
-
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-
02 листопада
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РБ Лейпциг — Реал Мадрид 3:2 Відео голів та огляд матчу

26 жовтня 2022

РБ Лейпциг — Реал Мадрид, getty images

Дивіться відео найкращих моментів поєдинку Ліги чемпіонів на Football.ua.

У рамках п'ятого туру групового етапу Ліги чемпіонів мадридський Реал зазнав поразки від Лейпцига.
Команди, які є суперниками донецького Шахтаря за квартетом F, продемонстрували результативний футбол та забили на двох п'ять м'ячів.
Однак саме в цій гольовій перестрілці щасливішими виявилися футболісти німецького клубу — 3:2 на їхню користь.

Огляд матчу:

РБ Лейпциг - Реал Мадрид 3:2
Голи: Гвардіол, 13, Нкунку, 18, Вернер, 81 — Вінісіус, 44, Родріго, 90+3

РБ Лейпциг: Бласвіх – Сімакан, Орбан, Гвардіол, Раум (Діалло, 69) – Форсберг (Ольмо, 69), Шлагер, Айдара (Кампль, 84), Собослаї – Андре Сілва (Вернер, 69), Нкунку.

Реал: Куртуа – Васкес (Карвахаль, 69), Начо (Алаба, 69), Мілітао, Рюдігер – Кроос (Азар, 76), Тчуамені, Камавінга – Асенсіо, Вінісіус Жуніор, Родріго.

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