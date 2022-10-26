Беллінгем: Ми раді, що вийшли до плей-оф, бо не кожна команда зуміє не пропустити у матчі з Сіті

Півзахисник Боруссії поділився думками після поєдинку.

Деякі гравців дортмундської Боруссії висловилися стосовно нічийного матчу проти Манчестер Сіті.

Джуд Беллінгем: "Ми справді були хорошими в обороні. Я не думаю, що багато команд збережуть ворота проти Манчестер Сіті сухими цього сезону. Є багато речей, які ми можемо взяти з цього матчу. Загалом, ми дуже щасливі, тому що ми отримали путівку далі і можемо продовжити нашу подорож".

Джованні Рейна: "Це була важка гра проти дійсно хорошої команди. Зрештою, ми просто щасливі, що пройшли до наступного раунду. У важкому сезоні з плотним розкладом матчів — це чудеса для нашої впевненості в собі, коли ми пройшли групу та дійшли до стадії плей-оф. Ми щасливі, що пройшли. У нас справді молода команда з великою енергією, що йде вперед. У нас був дуже хороший план на гру і намагалися його втілити. Ми знали, що будемо мати простір для стрімких контратак. Очко у матчі з Манчестер Сіті завжди слід розглядати як успішну гру".

Грегор Кобель: "Для нас було дуже важливо отримати нагороду у вигляді виходу до плей-оф. Ми були дуже дисциплінованими, в тому числі у обороні. Тепер ми щасливі, що пройшли далі. Ми вирішили продовжити там, де зупинилися остання гра проти Сіті. Ми хотіли грати з великою інтенсивністю, залишатися компактними та багато бігати. У нас також був один або два шанси вийти вперед, але врешті-решт це справедливий результат. Я б справді хотів Ерлінга Хааланд виконав пенальті, але, на жаль, його більше не було на полі. Він супер хлопець; було приємно знову побачити його сьогодні".

Матс Хуммельс: "Ми хотіли нарешті перемогти Сіті; ми були близькі, особливо в першому таймі. Коли я критичний, слід очікувати, що я лідирую в плані продуктивності. Але Емре або Шлотті теж зіграли дуже круто. Я хотів би відзначити Каріма Адеємі, який працював, як бик, на правому фланзі протягом 70 хвилин".