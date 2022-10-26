ПСЖ — Маккабі Хайфа 7:2 Відео голів та огляд матчу

Дивіться огляд гри Ліги чемпіонів на Football.ua.

Французький Парі Сен-Жермен у передостанньому турі Ліги чемпіонів УЄФА в протистоянні проти ізраїльського Маккабі з Хайфи на власному полі мав виключну мотивацію здобувати перемогу заради подальшої боротьби за першу сходинку в турнірній таблиці групи H.

Цього фактору виявилось цілком достатньо для того, аби футболісти Крістофа Галтьє добряче познущались із суперників ще під час першого тайму, коли у ворота гостей відправилось одразу чотири м’ячі, тоді як вони відповіли лише одного разу між третім та четвертим пропущеним голом.

Особливо намагався допомагати команді результативними діями нападник Ліонель Мессі, на рахунку якого вже тоді було два голи та один гольовий пас, тоді як Неймар та Кіліан Мбаппе додали власних зусиль до вдалого виступу аргентинця.

Одразу після перерви ПСЖ пропустив ще одного разу, однак усе той самий Мбаппе трохи пізніше відзначився ще одним голом, а ще за три хвилини Неймар зробив усе необхідне заради того, аби Шин Голдберг розписався у власних воротах. Крапку ж у грі поставив Карлос Солер із передачі Ліонеля Мессі.

Огляд матчу:

ПСЖ — Маккабі Хайфа 7:2

Голи: Мессі 19, 45, Мбаппе 32, 64, Неймар 35, Голдберг 67 (авт.), Солер 84 — Сек 38, 50

ПСЖ: Доннарумма — Хакімі, Рамос, Маркіньйос (Кімпембе 79), Бернат — Вітінья (Зайре-Емері 79), Руїс (Сарабія 83), Санчеш (Солер 68) — Мессі, Мбаппе (Екітіке 79), Неймар.

Маккабі Хайфа: Коен — Сек, Батубінсіка, Голдберг, Корнуд (Менахем 70) — Мохамед (Арад 83), Лаві, Абу Фані (Мейр 70) — Ацілі (Давід 68), П'єрро (Рукавиця 83), Чері.

Попередження: Неймар 27, Рамос 40 — Сек 26, Чері 47, Ацілі 54, Лаві 74.

Джерело: MEGOGO.