ПСЖ відправив у ворота Маккабі Хайфа сім м'ячів і вийшов до плей-оф Ліги чемпіонів

Паризький гранд очікувано гарантував собі місце у 1/8 фіналу ЛЧ.

У матчі групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА французький Парі Сен-Жермен зустрівся з головним аутсайдером квартету H — ізраїльським Маккабі Хайфа.

Підопічні Крістофа Гальтьє на правах фаворита та господаря поля здобули очікувану перемогу, але зробивши це у досить феєричному стилі.

Незважаючи на те, що Абдулає Сек зумів оформити у ворота паризького гранда дубль, гравці ПСЖ, у свою чергу, забили супернику аж сім м'ячів.

Таким чином, Парі Сен-Жермен разом із Бенфікою гарантували собі місце у плей-оф Ліги чемпіонів, тоді як Маккабі Хайфа та Ювентус в останньому турі поборються за третє місце та путівку до Ліги Європи.

ПСЖ – Маккабі Хайфа 7:2

Голи: Мессі 19, 45, Мбаппе 32, 64, Неймар 35, Голдберг 67 (авт.), Солер 84 – Сек 38, 50

ПСЖ: Доннарумма – Хакімі, Рамос, Маркіньюш (Кімпембе 79), Бернат – Вітінья (Зайре-Емері 79), Руїс (Сарабія 83), Санчеш (Солер 68) – Мессі, Мбаппе (Екітіке 79), Неймар

Маккабі Хайфа: Коен – Сек, Батубінсіка, Голдберг, Корнуд (Менахем 70) – Мохамед (Арад 83), Лаві, Абу Фані (Мейр 70)– Ацілі (Давід 68), П'єрро (Рукавиця 83), Чері

Попередження: Неймар 27, Рамос 40 – Сек 26, Чері 47, Ацілі 54, Лаві 74