Терзіч: Ми не дозволили Сіті створити багато моментів і заслужено вийшли до плей-оф

Тренер Боруссії прокоментував поєдинок проти англійців.

Головний тренер дортмундської Боруссії Едін Терзіч поділився думками стосовно матчу проти Манчестер Сіті.

"Ми показали дуже гідну гру в трьох попередніх іграх проти Манчестер Сіті, але не захищалися чисто та чітко до кінця. Сьогодні нам це вдалося. Ключовим було те, що ми дозволили їм створити доволі мало дійсно гольових моментів. Ситуація з пенальті була єдиним випадком, коли нам не вдалося відвести їх від своїх воріт. Але тоді Грег опинився поруч і залишив нас у грі.

Це була дуже злагоджена і хороша командна гра. Я маю на увазі не лише оборону, а й атаку. У першому таймі ми неодноразово створювали небезпеку. Ми заслужили б повести в рахунку. Це була хороша гра – не тільки сьогодні, а й у всіх п’яти іграх. Тому ми заслужено вийшли в плей-оф.

Матс виглядає дуже стабільним і підтягнутим. Він провів видатну гру, дуже добре доповнював Ніко Шлоттербека, а також долучив до рівняння Нікласа Зюле, який сьогодні грав на позиції крайнього захисника: усі троє наших центральних захисників проводять чудовий сезон.

Рафаель Геррейро відчув проблеми у задній частині стегна на заключній стадії гри проти Штутгарта. Ми його лікували два дні, а сьогодні вранці спробували його напружити. Торган Азар прийняв виклик і показав себе дуже добре. Він був дисциплінованим у захисті, демонстрував хороший таймінг і тиснув на суперника з першого дотику".

Нагадаємо, що Дортмунд зіграв в нульову нічию проти Манчестер Сіті та вийшов до плей-оф чемпіонської ліги.