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-
Аякс
-
01 листопада
22:00
Ліверпуль
-
Наполі
-
01 листопада
22:00
Вікторія Пльзень
-
Барселона
-
01 листопада
22:00
Баварія
-
Інтер
-
01 листопада
22:00
Спортінг Лісабон
-
Айнтрахт Франкфурт
-
01 листопада
22:00
Марсель
-
Тоттенгем
-
01 листопада
22:00
Шахтар
-
РБ Лейпциг
-
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Реал Мадрид
-
Селтік
-
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Мілан
-
РБ Зальцбург
-
02 листопада
22:00
Челсі
-
Динамо Загреб
-
02 листопада
22:00
Манчестер Сіті
-
Севілья
-
02 листопада
22:00
Копенгаген
-
Боруссія Дортмунд
-
02 листопада
22:00
Ювентус
-
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-
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-
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Динамо З — Мілан 0:4 Відео голів та огляд матчу

26 жовтня 2022

Динамо З — Мілан, Getty Images

Дивіться огляд гри Ліги чемпіонів на Football.ua.

Італійський Мілан у рамках п’ятого туру Ліги чемпіонів УЄФА навідався в гості до хорватського Динамо Загреб, на полі якого йому потрібно було виключно перемагати заради того, аби отримати перевагу над австрійським Зальцбургом напередодні очного протистояння заключного ігрового дня.

Так само як під час зустрічі першого кола (3:1), "россонері" в підсумку зуміли перемогти суперників відносно легко.

Наприкінці першого тайму рахунок матчу відкрив Маттео Габбія, а одразу після перерви Рафаель Леау подвоїв його досягнення та перевагу власної команди.

Не минуло багато часу, як Олів’є Жиру відзначився власним голом, а трохи пізніше й Роберт Любічич долучився до гольової феєрії суперників із випадковим автоголом, у той час як його команда жодним чином не відзначилась у звітній зустрічі.

Огляд матчу:

Динамо З — Мілан 0:4
Голи: Габбья, 39, Леау, 49, Жиру, 59, Любічич, 69 (у власні ворота).

Динамо Загреб: Лівакович — Мохаррамі, Ристовські (Шпікіч, 58), Періч, Шутало, Любичич — Адемі (Батурина, 57), Мішич (Булат, 75), Іванушець — Оршич (Бочкай, 75), Петкович (Дрмич, 58).

Мілан: Тетерушану — Калулу, К'єр, Габбія, Ернандес (Балло-Туре, 70) — Беннасер (Втечі, 70), Тоналі, де Кетеларе (Крунич, 52) — Жиру (Ориги, 81), Ребіч, Рафаел Леау (Жуніор Мессіас, 70).

Попередження: Адемі, Любічич — де Кетеларе.

Джерело: MEGOGO.

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