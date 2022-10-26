Мілан розгромив Динамо З

Команда Пьолі набрала три бали.

Мілан в рамках поєдинку п'ятого туру групового етапу Ліги чемпіонів відправився в гості до Динамо З та здобув перемогу.

Команда Стефано Пьолі відправила у ворота супротивника чотири м'ячі, натомість не пропустивши жодного разу.

Динамо З — Мілан 0:4

Голи: Габбья, 39, Леау, 49, Жиру, 59, Любічич, 69 (у власні ворота)

Динамо Загреб: Лівакович — Мохаррамі, Ристовські (Шпікіч, 58), Періч, Шутало, Любичич — Адемі (Батурина, 57), Мішич (Булат, 75), Іванушець — Оршич (Бочкай, 75), Петкович (Дрмич, 58)

Мілан: Тетерушану — Калулу, К'єр, Габбія, Ернандес (Балло-Туре, 70) — Беннасер (Втечі, 70), Тоналі, де Кетеларе (Крунич, 52) — Жиру (Ориги, 81), Ребіч, Рафаел Леау (Жуніор Мессіас, 70).