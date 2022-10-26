РБ Зальцбург
1
Челсі
2
25 жовтня
19:45
Севілья
3
Копенгаген
0
25 жовтня
19:45
Динамо Загреб
0
Мілан
4
25 жовтня
22:00
РБ Лейпциг
3
Реал Мадрид
2
25 жовтня
22:00
Селтік
1
Шахтар
1
25 жовтня
22:00
Боруссія Дортмунд
0
Манчестер Сіті
0
25 жовтня
22:00
Бенфіка
4
Ювентус
3
25 жовтня
22:00
ПСЖ
7
Маккабі Хайфа
2
25 жовтня
22:00
Брюгге
-
Порту
-
26 жовтня
19:45
Інтер
-
Вікторія Пльзень
-
26 жовтня
19:45
Наполі
-
Рейнджерс
-
26 жовтня
22:00
Аякс
-
Ліверпуль
-
26 жовтня
22:00
Атлетіко
-
Баєр Леверкузен
-
26 жовтня
22:00
Барселона
-
Баварія
-
26 жовтня
22:00
Тоттенгем
-
Спортінг Лісабон
-
26 жовтня
22:00
Айнтрахт Франкфурт
-
Марсель
-
26 жовтня
22:00
Порту
-
Атлетіко
-
01 листопада
19:45
Баєр Леверкузен
-
Брюгге
-
01 листопада
19:45
Рейнджерс
-
Аякс
-
01 листопада
22:00
Ліверпуль
-
Наполі
-
01 листопада
22:00
Вікторія Пльзень
-
Барселона
-
01 листопада
22:00
Баварія
-
Інтер
-
01 листопада
22:00
Спортінг Лісабон
-
Айнтрахт Франкфурт
-
01 листопада
22:00
Марсель
-
Тоттенгем
-
01 листопада
22:00
Шахтар
-
РБ Лейпциг
-
02 листопада
19:45
Реал Мадрид
-
Селтік
-
02 листопада
19:45
Мілан
-
РБ Зальцбург
-
02 листопада
22:00
Челсі
-
Динамо Загреб
-
02 листопада
22:00
Манчестер Сіті
-
Севілья
-
02 листопада
22:00
Копенгаген
-
Боруссія Дортмунд
-
02 листопада
22:00
Ювентус
-
ПСЖ
-
02 листопада
22:00
Маккабі Хайфа
-
Бенфіка
-
02 листопада
22:00

Мілан розгромив Динамо З

26 жовтня 2022

Динамо З - Мілан, getty images

Команда Пьолі набрала три бали.

Мілан в рамках поєдинку п'ятого туру групового етапу Ліги чемпіонів відправився в гості до Динамо З та здобув перемогу.

Команда Стефано Пьолі відправила у ворота супротивника чотири м'ячі, натомість не пропустивши жодного разу.

Динамо З — Мілан 0:4
Голи: Габбья, 39, Леау, 49, Жиру, 59, Любічич, 69 (у власні ворота)

Динамо Загреб: Лівакович — Мохаррамі, Ристовські (Шпікіч, 58), Періч, Шутало, Любичич — Адемі (Батурина, 57), Мішич (Булат, 75), Іванушець — Оршич (Бочкай, 75), Петкович (Дрмич, 58)

Мілан: Тетерушану — Калулу, К'єр, Габбія, Ернандес (Балло-Туре, 70) — Беннасер (Втечі, 70), Тоналі, де Кетеларе (Крунич, 52) — Жиру (Ориги, 81), Ребіч, Рафаел Леау (Жуніор Мессіас, 70).

команди
  Rambler's Top100