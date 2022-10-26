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Брюгге
-
01 листопада
19:45
Рейнджерс
-
Аякс
-
01 листопада
22:00
Ліверпуль
-
Наполі
-
01 листопада
22:00
Вікторія Пльзень
-
Барселона
-
01 листопада
22:00
Баварія
-
Інтер
-
01 листопада
22:00
Спортінг Лісабон
-
Айнтрахт Франкфурт
-
01 листопада
22:00
Марсель
-
Тоттенгем
-
01 листопада
22:00
Шахтар
-
РБ Лейпциг
-
02 листопада
19:45
Реал Мадрид
-
Селтік
-
02 листопада
19:45
Мілан
-
РБ Зальцбург
-
02 листопада
22:00
Челсі
-
Динамо Загреб
-
02 листопада
22:00
Манчестер Сіті
-
Севілья
-
02 листопада
22:00
Копенгаген
-
Боруссія Дортмунд
-
02 листопада
22:00
Ювентус
-
ПСЖ
-
02 листопада
22:00
Маккабі Хайфа
-
Бенфіка
-
02 листопада
22:00

Ліга чемпіонів. Група C. Напередодні

26 жовтня 2022

Гравці Інтера, Getty Images

Анонс матчів шостого туру групового етапу Ліги чемпіонів групи C.

У передостанньому турі групового етапу Ліги чемпіонів Інтер на своєму полі прийме Вікторію, а Барселона – Баварію.

Турнірне становище:

Інтер — Вікторія
26 жовтня, 19:45 стадіон Джузеппе Меацца, Мілан. Арбітр зустрічі – Андреас Екерг (Швеція).
Пряма трансляція на медіа-сервісі MEGOGO.

Перед Інтером стоїть очевидне завдання – треба обіграти Вікторію, і якщо це станеться, то гарантовано плей-оф Ліги чемпіонів. "Нерадзурі" може вирішити результат групи, незважаючи на те, як зіграє Барселона проти Баварії. Зазначимо, що мюнхенський колектив уже гарантував собі плей-оф турніру.

З одного погляду Вікторії не пощастило, що вона опинилася у групі, де є такі суперники, як Баварія, Інтер та Барселона. Зачепитися за очки – дуже і дуже складне завдання. З іншого боку, пограти на таких стадіонах як Альянц Арена, Джузеппе Меацца та Камп Ноу – унікальний досвід.

Теоретично Вікторія має ще шанс зачепитися за Лігу Європи. Але, будьмо відверті, це практично неможливо.

За версією букмекерів, Інтер – очевидний фаворит зустрічі: перемога італійської комади оцінюється коефіцієнтом 1.12, а перемога Вікторії – жахливі 30.00. Якщо буде нічия, то на такий розклад пропонується коефіцієнт 9.10.

Орієнтовні склади:

Інтер: Онана – Шкрініар, де Врей, Ачербі – Думфріс, Барелла, Чалханоглу, Мхітарян, Ді Марко – Корреа, Мартінес.

Вікторія: Станек – Емілка, Гейда, Перніка, Гавел – Москера, Ндіає, Калвах, Влканова – Хорі, Клімент.

Не зіграють: Дальберт, Брозович, Бразао – Буча.

Під питанням: ... — ... 

Цікаві факти:

- Вікторія Пльзень програвала і у таймі, і у матчі в останніх чотирьох матчах у Лізі чемпіонів.

- Вікторія програла останні чотири матчі у ЛЧ.

- Вікторія пропускає щонайменше два голи в останніх чотирьох матчах у Лізі чемпіонів.

footballпрогноз 3:1

Барселона — Баварія
26 жовтня, 22:00, стадіон Камп Ноу, Барселона. Арбітр зустрічі – Ентоні Тейлор (Англія).
Пряма трансляція на медіа-сервісі MEGOGO.

Розширений анонс матчу Барселона — Баварія можна окремо прочитати на нашому сайті за цим посиланням.

Орієнтовні склади:

Барселона: тер Штеген – Бельєрін, Кунде, Гарсія, Алонсо – Гаві, Бускетс, де Йонг – Дембеле, Левандовські, Педрі.

Баварія: Ульрайх – Павар, Упамекано, де Лігт, Девіс – Кімміх, Горецька – Коман, Мусіала, Гнабрі – Мане.

Не зіграють: Роберто, Депай, Крістенсен, Араухо – Сарр, Ернандес, Сане, Ноєр.

Під питанням: ... — ... 

footballпрогноз 2:2
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