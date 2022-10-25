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-
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-
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-
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Динамо Загреб
-
02 листопада
22:00
Манчестер Сіті
-
Севілья
-
02 листопада
22:00
Копенгаген
-
Боруссія Дортмунд
-
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-
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-
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Реал поступився РБ Лейпциг

25 жовтня 2022

РБ Лейпциг - Реал, getty images

Завершився матч Ліги чемпіонів.

Реал в рамках поєдинку п'ятого туру групового етапу Ліги чемпіонів грав на виїзді проти РБ Лейпциг та поступився.

Команда Карло Анчелотті пропустила двічі на початку зустрічі, що зробило становище дуже важким. Втім Вінісіус зміг відквітати один м'яч під завісу тайму. 

Проте мадридці так і не змогли зрівняти рахунок, натомість пропустили від Вернера. Гол Родріго в компенсований час лише трохи додав настрою мадридцям.

РБ Лейпциг - Реал 3:2
Голи: Гвардіол, 13, Нкунку, 18, Вернер, 81 — Вінісіус, 44, Родріго, 90+3

РБ Лейпциг: Бласвіх – Сімакан, Орбан, Гвардіол, Раум (Діалло, 69) – Форсберг (Ольмо, 69), Шлагер, Айдара (Кампль, 84), Собослаї – Андре Сілва (Вернер, 69), Нкунку.

Реал: Куртуа – Васкес (Карвахаль, 69), Начо (Алаба, 69), Мілітао, Рюдігер – Кроос (Азар, 76), Тчуамені, Камавінга – Асенсіо, Вінісіус Жуніор, Родріго.

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