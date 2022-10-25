Мудрик гарматним ударом з-за меж штрафного майданчика забив Селтіку в Лізі чемпіонів

Український талант повернув Шахтар у гру після перерви.

У рамках п'ятого туру групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА шотландський Селтік зустрівся на своєму полі з донецьким Шахтарем.

Після того, як "гірники" мінімально поступилися супернику за підсумками першого тайму, вже після перерви на 58-й хвилині Михайло Мудрик повернув рівновагу в рахунку.

21-річний український вінгер після передачі Данила Сікана здійснив сольний швидкісний прохід, а після завдав гарматного удару з-за меж штрафного майданчика, з яким не зміг впоратися голкіпер Селтіка Джо Харт.

Відео голу Мудрика:

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