Мудрик гарматним ударом з-за меж штрафного майданчика забив Селтіку в Лізі чемпіонів

У рамках п'ятого туру групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА шотландський Селтік зустрівся на своєму полі з донецьким Шахтарем.
Після того, як "гірники" мінімально поступилися супернику за підсумками першого тайму, вже після перерви на 58-й хвилині Михайло Мудрик повернув рівновагу в рахунку.
21-річний український вінгер після передачі Данила Сікана здійснив сольний швидкісний прохід, а після завдав гарматного удару з-за меж штрафного майданчика, з яким не зміг впоратися голкіпер Селтіка Джо Харт.
Відео голу Мудрика:
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