Севілья вибила Копенгаген із єврокубків — Хочолава отримав вилучення наприкінці гри

Іспанський клуб забезпечив собі, як мінімум, участь у плей-оф Ліги Європи.

У рамках п’ятого туру Ліги чемпіонів УЄФА андалузька Севілья на власному полі приймала датський Копенгаген у лобовому протистоянні за право продовжувати участь в єврокубках навесні наступного року.

Оскільки команду зустріч першого кола завершили без голів (0:0), на полі Рамон Санчес Пісхуан їм потрібно було визначатись із сильнішим поміж собою.

І якщо в першій половині грі було більше боротьби, і незначною перевагою за кількістю створених моментів ізбоку господарів, то після перерви "нервіонці" все ж таки перейшли до більш рішучих дій.

Нападник Юссеф Ен-Несірі з’явився на полі на другий тайм, забив гол через чверть ігрової години, а потім був зворотно замінений на Рафу Міра.

Севілья поступово дотискала суперників, і вже на завершення гри Іско та Монтієль зробили її перевагу беззаперечною, а колишній захисник донецького Шахтаря Давид Хочолава ще й отримав вилучення за грубий фол.

Севілья — Копенгаген 3:0

Голи: Ен Несірі, 61, Іско, 88, Монтієль, 90+2

Севілья: Дмітрович — Монтієль, Гудель, Маркао, Теллес — Сусо (Ламела, 55), Ракитич, Хордан, Гомес — Іско, Дольберг (Ен Несірі, 46, Мір, 70).

Копенгаген: Грабара — Єлерт (Соренсен, 81), Хочолава, Лунд Єнсен (Дікс, 81), Крістіансен — Лерагер, Клаессон, Клем (Оскарссон, 81) — Йоганнессон (Бардхі, 64), Гаральдссон (Корнеліус, 72), Дарамі.

Попередження: Ламела, Монтієль — Клаессон, Соренсен.

Вилучення: Хочолава, 90+5.