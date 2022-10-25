Зальцбург — Челсі 1:2 Відео голів та огляд матчу

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У першому таймі команди обмінялися забитими м'ячами, а вже у перерві Кай Гаверц поставив крапку у цьому протистоянні — 2:1 на користь англійського клубу.

Огляд матчу:

Зальцбург — Челсі 1:2

Голи: Адаму, 49 — Ковачич, 23, Гаверц, 64.

Зальцбург: Кен — Дедич, Бернарду, Павлович, Вебер (Ульмер, 78) — Зайвальд, Гурна-Дуате, К'єргор — Сучич (Шешко, 61) — Адаму (Камері, 82), Окафор (Шимич, 78).

Челсі: Аррісабалага — Чалоба, Сілва, Кукурелья — Пулішич (Аспілікуета, 75), Ковачич (Лофтус-Чік, 68), Жоржиньйо, Стерлінг — Галлагер — Гаверц, Обамеянг (Броя, 75).

Попередження: Сучич — Галлагер, Аррісабалага.