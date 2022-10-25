Челсі закріпився в лідерах групи E, завдячуючи перемозі над Зальцбургом

Англійський клуб закріпив за собою остаточне лідерство в квартеті E.

Лондонський Челсі в рамках п’ятого туру Ліги чемпіонів УЄФА мав відстояти лідерську позицію в квартеті E від зазіхань австрійського Зальцбурга на полі суперників.

"Червоні бики" провалили початок гри, віддавши контроль м’яча суперникам, чим ті радо скористались, забивши гол зусиллями Матео Ковачича посеред першого тайму.

Після перерви Зальцбург почав із зухвалого відігравання відставання за рахунком, завдячуючи голу нападника Адаму, проте рівним рахунок потому залишався недовго.

Кай Гаверц знову вивів "синіх" уперед, утім більше вони не втрачали цю перевагу, хоча й суперники продовжували добряче навантажувати Кепу роботою в рамці воріт.

Зальцбург — Челсі 1:2

Голи: Адаму, 49 — Ковачич, 23, Гаверц, 64.

Зальцбург: Кен — Дедич, Бернарду, Павлович, Вебер (Ульмер, 78) — Зайвальд, Гурна-Дуате, К'єргор — Сучич (Шешко, 61) — Адаму (Камері, 82), Окафор (Шимич, 78).

Челсі: Аррісабалага — Чалоба, Сілва, Кукурелья — Пулішич (Аспілікуета, 75), Ковачич (Лофтус-Чік, 68), Жоржиньйо, Стерлінг — Галлагер — Гаверц, Обамеянг (Броя, 75).

Попередження: Сучич — Галлагер, Аррісабалага.