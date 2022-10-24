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-
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-
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-
26 жовтня
22:00
Аякс
-
Ліверпуль
-
26 жовтня
22:00
Атлетіко
-
Баєр Леверкузен
-
26 жовтня
22:00
Барселона
-
Баварія
-
26 жовтня
22:00
Тоттенгем
-
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-
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22:00
Айнтрахт Франкфурт
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22:00

Бондаренко: Прагнемо зробити ще один крок до нашої мрії — кваліфікації до наступного раунду Ліги чемпіонів

24 жовтня 2022

Артем Бондаренко, фото Шахтар

Півзахисник Шахтаря дав коментар напередодні гри.

У п'ятому турі групового етапу Ліги чемпіонів донецький Шахтар проведе виїзний поєдинок проти шотландського Селтіку. 

Півзахисник "гірників" Артем Бондаренко мріє, що Шахтар зробить ще один крок до кваліфікації у Лігу чемпіонів.

"Очікуємо дуже непростої гри. Вивчили Селтік і поважаємо суперника – це гарна команда, яка демонструє інтенсивний футбол, створює багато моментів. Тим паче за підтримки своїх уболівальників вони здатні завдати ще більше проблем. Однак ми готові до цього й намагатимемося показати свою гру. Ми приїхали сюди за результатом і прагнемо зробити ще один крок до нашої мрії – кваліфікації до наступного раунду Ліги чемпіонів.

Перенесення матчу УПЛ? Зараз у нас дуже напружений графік – багато переїздів, багато матчів. І мені як гравцеві це рішення дало більше часу на відпочинок, адже ми витрачаємо чимало часу на довгі й важкі переїзди. Гадаю, нам це піде на користь, тому що ми будемо свіжішими й зможемо продемонструвати свій футбол", — наводить слова Бондаренка офіційний сайт Шахтаря.

Нагадаємо, матч Селтік — Шахтар відбудеться у вівторок, 25 жовтня, о 22:00 за київським часом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу.

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