Ліга чемпіонів. Група E. Напередодні

У передостанньому турі групового етапу Ліги чемпіонів Динамо Загреб на своєму полі прийме Мілан, а Зальцбург — Челсі.
Турнірне становище:
Динамо Загреб — Мілан
25 жовтня, 22:00, стадіон Максимір, Загреб. Арбітр зустрічі – Шимон Марчиняк.
Пряма трансляція на сервісі MEGOGO.
Боротьба в групі E — не жартівлива. Кожна команда зберігає шанси на вихід до плей-офф Ліги чемпіонів за два тури до завершення групового етапу. Зважаючи на те, що матч Зальцбург – Челсі почнеться о 19:45, а Динамо Загреб і Мілан зіграють о 22:00, то, незважаючи на результат конкурентів, і хорватам, і італійцям потрібна лише перемога. Інакше шансів буде замало.
Щоб вийти із групи, Динамо необхідно здобути дві перемоги. У такий розклад віриться важко. Між матчами четвертого та п'ятого турів Ліги чемпіонів Динамо Загреб відіграв два матчі у своїй національній лізі. На своєму полі хорватський колектив впевнено обіграв Вараждін з рахунком 3:1, а на виїзді провів нічийний матч проти свого основного конкурента Хайдука. У чемпіонаті Динамо займає перше місце, випереджаючи найближчого переслідувача на вісім очок.
Після жеребкування практично всі прогнозували, що Мілан вийде із групи. Насправді — ситуація складна. Мілан має шанси пройти в наступну стадію, але треба перемагати тут і зараз.
Навряд чи можна сказати, що "росонері" перебувають у поганій формі, адже після поразки від Челсі, Мілан обіграв у Серії А Верону та Монцу, нехай це і не найгрізніші суперники і не команди рівня Ліги чемпіонів.
За версією букмекерів, Мілан – фаворит зустрічі: перемога "россонері" оцінюється коефіцієнтом 1.84, а перемога Загреба – 4.40. Якщо буде нічия, то на такий результат пропонується показник 3.80.
Орієнтовні склади:
Динамо Загреб: Лівакович — Ристовські, Лаурітсен, Періч — Спікіч, Іванушич, Мішич, Адемі, Любичич — Пекович, Оршич.
Мілан: Тетерушану — Дест, К'єр, Габбія, Ернандес — Беннасер, Побега — Мессіас, Адлі, Ребіч — Орігі.
Не зіграють: Шутало – Ібрагімович, Калабріа, Меньян, Салемакерс, Томорі, Флоренці.
Під питанням: ... – Діас.
прогноз 0:1
Зальцбург — Челсі
25 жовтня, 19:45, стадіон Зальцбург, Зальцбург. Арбітр зустрічі – Сандро Шерер (Швейцарія).
Пряма трансляція на сервісі MEGOGO.
Розширений анонс матчу Зальцбург — Челсі можна окремо прочитати на нашому сайті за цим посиланням.
Орієнтовні склади:
Зальцбург: Кен – Дедіч, Соле, Павлович, Ульмер – Кьєргор, Гурна-Дуат, Зайвальд – Сучич – Окафор, Шешко.
Челсі: Кепа — Аспілікуета, Чалоба, Тіаго Сілва, Чілвелл — Галлагер, Жоржиньйо, Лофтус-Чік — Маунт, Хаверц, Стерлінг.
Не зіграють: Камери, Око, Оморегі, Фернандо – Джеймс, Канте, Фофана.
Під питанням: Діакіте, Капальдо, Койта – Кулібалі.
прогноз 1:2