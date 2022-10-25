Ліга чемпіонів. Група E. Напередодні

Анонс матчів п'ятого туру групового етапу Ліги чемпіонів групи E.

У передостанньому турі групового етапу Ліги чемпіонів Динамо Загреб на своєму полі прийме Мілан, а Зальцбург — Челсі.

Турнірне становище:

Динамо Загреб — Мілан

25 жовтня, 22:00, стадіон Максимір, Загреб. Арбітр зустрічі – Шимон Марчиняк.

Пряма трансляція на сервісі MEGOGO.

Боротьба в групі E — не жартівлива. Кожна команда зберігає шанси на вихід до плей-офф Ліги чемпіонів за два тури до завершення групового етапу. Зважаючи на те, що матч Зальцбург – Челсі почнеться о 19:45, а Динамо Загреб і Мілан зіграють о 22:00, то, незважаючи на результат конкурентів, і хорватам, і італійцям потрібна лише перемога. Інакше шансів буде замало.

Щоб вийти із групи, Динамо необхідно здобути дві перемоги. У такий розклад віриться важко. Між матчами четвертого та п'ятого турів Ліги чемпіонів Динамо Загреб відіграв два матчі у своїй національній лізі. На своєму полі хорватський колектив впевнено обіграв Вараждін з рахунком 3:1, а на виїзді провів нічийний матч проти свого основного конкурента Хайдука. У чемпіонаті Динамо займає перше місце, випереджаючи найближчого переслідувача на вісім очок.

Після жеребкування практично всі прогнозували, що Мілан вийде із групи. Насправді — ситуація складна. Мілан має шанси пройти в наступну стадію, але треба перемагати тут і зараз.

Навряд чи можна сказати, що "росонері" перебувають у поганій формі, адже після поразки від Челсі, Мілан обіграв у Серії А Верону та Монцу, нехай це і не найгрізніші суперники і не команди рівня Ліги чемпіонів.

За версією букмекерів, Мілан – фаворит зустрічі: перемога "россонері" оцінюється коефіцієнтом 1.84, а перемога Загреба – 4.40. Якщо буде нічия, то на такий результат пропонується показник 3.80.

Орієнтовні склади:

Динамо Загреб: Лівакович — Ристовські, Лаурітсен, Періч — Спікіч, Іванушич, Мішич, Адемі, Любичич — Пекович, Оршич.

Мілан: Тетерушану — Дест, К'єр, Габбія, Ернандес — Беннасер, Побега — Мессіас, Адлі, Ребіч — Орігі.

Не зіграють: Шутало – Ібрагімович, Калабріа, Меньян, Салемакерс, Томорі, Флоренці.

Під питанням: ... – Діас.

прогноз 0:1

Зальцбург — Челсі

25 жовтня, 19:45, стадіон Зальцбург, Зальцбург. Арбітр зустрічі – Сандро Шерер (Швейцарія).

Пряма трансляція на сервісі MEGOGO.

Розширений анонс матчу Зальцбург — Челсі можна окремо прочитати на нашому сайті за цим посиланням.

Орієнтовні склади:

Зальцбург: Кен – Дедіч, Соле, Павлович, Ульмер – Кьєргор, Гурна-Дуат, Зайвальд – Сучич – Окафор, Шешко.

Челсі: Кепа — Аспілікуета, Чалоба, Тіаго Сілва, Чілвелл — Галлагер, Жоржиньйо, Лофтус-Чік — Маунт, Хаверц, Стерлінг.

Не зіграють: Камери, Око, Оморегі, Фернандо – Джеймс, Канте, Фофана.

Під питанням: Діакіте, Капальдо, Койта – Кулібалі.