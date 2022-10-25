Зальцбург — Челсі. Напередодні

Football.ua за підтримки Parimatch Ukraine представляє до вашої уваги анонс майбутнього матчу лондонського Челсі в рамках групового етапу Ліги чемпіонів.

У п'ятому турі групового етапу Ліги чемпіонів Челсі вирушить на виїзд до Зальцбурга — між собою зустрічаються перша та друга команда групи E.

Зальцбург — Челсі

25 жовтня, 19:45, стадіон Зальцбург, Зальцбург. Арбітр зустрічі – Сандро Шерер (Швейцарія).

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У передостанньому турі групового етапу Ліги чемпіонів між собою зіграють лідери групи E. При цьому, якщо Челсі здобуде перемогу, то гарантує собі вихід до плей-оф першого за значимістю єврокубкового турніру, можливо, при вдалому збігу обставин, навіть з першого місця.

Ситуація в групі E досить заплутана. Навіть четверта команда зберігає шанси на вихід у плей-офф. Зальцбургу не можна програвати "синім", інакше це значно ускладнить їхню боротьбу за вихід у наступну стадію турніру.

За два тижні, що пройшли з четвертого туру, Зальцбург відіграв три матчі у внутрішніх змаганнях. У кубку Австрії розгром Адміри 6:1, у Бундеслізі перемога над Аустрією та нічия зі Штурмом. У чемпіонаті "бики" посідають лідируючу позицію, випереджаючи Штурм на два бали.

Челсі потрібна перемога, щоб зняти всі питання щодо плей-офф. Після приходу на посаду головного тренера Грема Поттера результати лондонської команди нормалізувалися. Вони поступаються лише Ньюкаслу за різницею забитих та пропущених м'ячів в боротьбі за місце у топ-4.

"Сині" після виїзної перемоги над Міланом з рахунком 2:0 обіграли в Бірмінгемі Астон Віллу, розійшлися миром 0:0 із Брентфордом у гостях і вдома не змогли обіграти Манчестер Юнайтед, нічия 1:1. Напевно, цього сезону стеля Челсі — місце в топ-4, а поборотися за титул, коли є Манчестер Сіті і Арсенал, що набрав форму, буде неймовірно складно.

За версією букмекерів, Челсі – фаворит зустрічі: перемога "синіх" оцінюється коефіцієнтом 1.74, а перемога Зальцбурга – 5.00. Якщо у поєдинку буде зафіксовано нічию, то на такий результат пропонується показник 3.85.

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Орієнтовні склади:

Зальцбург: Кен – Дедіч, Соле, Павлович, Ульмер – Кьєргор, Гурна-Дуат, Зайвальд – Сучич – Окафор, Шешко.

Челсі: Кепа — Аспілікуета, Чалоба, Тіаго Сілва, Чілвелл — Галлагер, Жоржиньйо, Лофтус-Чік — Маунт, Хаверц, Стерлінг.

Не зіграють: Камери, Око, Оморегі, Фернандо – Джеймс, Канте, Фофана.

Під питанням: Діакіте, Капальдо, Койта – Кулібалі.

Тренери кажуть:

Маттіас Яйссле (Зальцбург):

"Хочемо завдати Челсі проблем, хоч ми й не фаворити. Це буде тяжке випробування. Доведеться добре попітніти. Але нас непросто обіграти на полі. Ми повинні ретельно продумати і враховувати можливі випадковості. Цього разу плану А, В та С недостатньо. Я з оптимізмом дивлюсь на цей матч".

Грем Поттер (Челсі):

"Кулібалі? Ця гра була занадто ранньою для нього. Ми сподіваємося вивести його на траву в середу або четвер, але він, очевидно, не буде доступний завтра ввечері. У нього було кілька проблем, трохи хворів, він приймав антибіотики, але йому набагато краще.

Кукурелья? Він дуже корисний хлопець. Він хоче вчитися, хоче вдосконалюватися. Він явно отримує користь від ігрового часу, але в той же час він справді добре тренується, коли він не грає".

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