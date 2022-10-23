Швед, Конопля та Очеретько тренувалися за індивідуальною програмою

"Гірники" продовжують підготовку до матчу Ліги чемпіонів.

Донецький Шахтар продовжує підготовку до матчу групового етапу Ліги чемпіонів проти шотландського Селтіка. Про це повідомляє прес-служба "гірників".

Вчора, 22 жовтня, команда Ігора Йовічевіча провела тренувальне заняття на базі у Винниках. Сьогодні команда проведе одне тренування, після чого вирушить до Шотландії.

Зазначається, що тріо українських футболістів – Мар'ян Швед, Юхим Конопля та Олег Очеретько – тренувалися за індивідуальною програмою.

Нагадаємо, матч Селтік — Шахтар відбудеться у вівторок, 25 жовтня, о 22:00 за київським часом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу.