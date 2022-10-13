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-
25 жовтня
22:00
Боруссія Дортмунд
-
Манчестер Сіті
-
25 жовтня
22:00
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-
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-
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Баварія встановила новий рекорд групового раунду Ліги чемпіонів

13 жовтня 2022

Баварія встановила новий рекорд групового раунду Ліги чемпіонів

Мюнхенці нестримні на груповій стадії турніру.

Вчора мюнхенська Баварія виграла у Вікторії Плзень з рахунком — 4:2. Дублем відзначився Горецка, ще по голу забили Мане і Мюллер.

Перемога над чеським клубом стала для "роттен" 11-ою підряд на груповому етапі Ліги чемпіонів. Цим досягненням мюнхенці встановили новий рекорд турніру.

Востаннє гегемон німецького футболу не вигравав матч на груповій стадії у грудні 2020 року, зігравши з мадридським Атлетіко внічию (1:1).

Після цієї перемоги Баварія закріпилася на першому місці групи C, набравши 12 очок після чотирьох матчів. У наступному турі Ліги чемпіонів команда Нагельсмана зустрінеться із Барселоною.

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