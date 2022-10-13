Міньйоле встановив унікальне досягнення останніх 18 розіграшів Ліги чемпіонів

Голкіпер Брюгге робить чималий внесок до успіхів своєї команди.

Цьогорічна кампанія Ліги чемпіонів УЄФА для бельгійського Брюгге схоже на казку, бо напередодні чемпіони Ліги Жюпіле знову змогли не пропустити у власні ворота від мадридського Атлетіко на полі суперників (0:0), і при цьому продовжили втримувати лідерство в квартеті B, де також присутні португальський Порту та леверкузенський Баєр.

Ненудні нулі — в огляді матчу Атлетіко — Брюгге

Ворота гостьового колективу в цій грі перебували під масованим обстрілом повсякчас, тож не дивно, що за відсутності пропущених м’ячів голкіпер "синьо-чорних" Симон Міньйоле в підсумку завершив протистояння, маючи в своєму активі одразу 14 сейвів.

Як повідомляє статистичний портал Opta, цей показник — рекордний для воротаря клуба-учасника головного клубного турніру Старого Світу, за умови відсутності пропущених м’ячів, починаючи від сезону-2003/04, коли розпочались відповідні спостереження.

Зауважимо, що Брюгге вже забезпечив собі перепустку до наступного раунду, а в п’ятому турі зіграє проти португальського Порту на власному полі.