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-
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-
25 жовтня
22:00
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-
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-
25 жовтня
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-
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-
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Феліш розгнівався на Сімеоне, коли дізався, що не зіграє з Брюгге — він кинув манішку на газон

13 жовтня 2022

Жоау Феліш, Getty Images

Футболіст все рідше з'являється на полі в останніх матчах.

У рамках четвертого туру групового етапу Ліги чемпіонів мадридський Атлетіко не зміг обіграти Брюгге — 0:0.

Головний тренер Атлетіко Дієго Сімеоне обрав пару центральних нападників — Антуан Грізманн — Анхель Корреа.

Жоау Феліш, який розраховував зіграти у матчі і був налаштований на це, дуже разгнівався на головного тренера Дієго Сімеоне, коли той не випустив його. Про це пише La Razón.

Він, тренуючись на кромці поля, зняв манішку та кинув її на газон. Помічник аргентинського тренера Нельсон Вівас перестрів португальця та попросив його заспокоїтись.

В останніх чотирьох матчах Феліш дуже рідко грав. Він провів на полі лише 29 хвилин і голів за цей час не забивав.

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