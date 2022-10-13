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Динамо Загреб
-
Мілан
-
25 жовтня
22:00
РБ Лейпциг
-
Реал Мадрид
-
25 жовтня
22:00
Селтік
-
Шахтар
-
25 жовтня
22:00
Боруссія Дортмунд
-
Манчестер Сіті
-
25 жовтня
22:00
Бенфіка
-
Ювентус
-
25 жовтня
22:00
ПСЖ
-
Маккабі Хайфа
-
25 жовтня
22:00
Брюгге
-
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-
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Інтер
-
Вікторія Пльзень
-
26 жовтня
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Наполі
-
Рейнджерс
-
26 жовтня
22:00
Аякс
-
Ліверпуль
-
26 жовтня
22:00
Атлетіко
-
Баєр Леверкузен
-
26 жовтня
22:00
Барселона
-
Баварія
-
26 жовтня
22:00
Тоттенгем
-
Спортінг Лісабон
-
26 жовтня
22:00
Айнтрахт Франкфурт
-
Марсель
-
26 жовтня
22:00

Перемоги Тоттенгема та Марселя збільшили інтригу в їхній групі Ліги чемпіонів

13 жовтня 2022

Перемоги Тоттенгема та Марселя збільшили інтригу в їхній групі Ліги чемпіонів

У квартеті D вся розв'язка щодо підсумкових місць може відбутися аж у останньому турі.

Поєдинки четвертого туру групового етапу Ліги чемпіонів у групі D – єдині за сьогодні, які абсолютно не вирішували нічию долю з турнірної точки зору.

Але при цьому результати цих матчів створили настільки серйозну щільність у таблиці, що до останнього туру кожна з команд може залишити шанси на вихід плей-офф.

Так, Тоттенгем здолав Айнтрахт з рахунком 3:2, тоді як Марсель скористався своєю чисельною перевагою та переміг лісабонський Спортинг завдяки голам двох колишніх гравців Арсеналу – Маттео Гендузі та Алексіс Санчес.

Тоттенгем – Айнтрахт 3:2
Голи: Сон 20, 36, Кейн 28 (пен.) – Камада 14, Аліду 87

Тоттенгем: Льоріс – Ромеро, Даєр (Санчес 78), Лангле – Емерсон, Хойб’єрг (Хіль 85), Бентанкур (Біссума 67), Сессеньйон – Рішарлісон (Скіпп 67), Кейн, Сон (Моура 86)

Айнтрахт: Трапп – Тута, Хасебе (Діна 70), Ндіка – Якич, Роде (Смолчич 70), Соу, Ленц (Аліду 70) – Ліндстрем, Камада (Гетце 78) – Муані (Борре 69)

Попередження: Даєр, Бентанкур, Сессеньйон – Тута, Хасебе, Смолчич
Нереалізований пенальті: Кейн 90+2
Вилучення: Тута, 60 (Айнтрахт)

Спортінг Лісабон — Марсель 0:2
Голи: Гендузі, 20 (пен.), Санчес, 30

Спортінг: Ісраель, Ешгаю, Коатес, Матеус Рейс, Інасіу, Нуну Сантуш, Угарте, Моріта, Педру Гонсалвеш, Едвардс, Трінкау

Марсель: Лопес, Клосс, Мбемба, Байї, Балерді, Нуну Тавареш, Верету, Ронжьє, Харіт, Гендузі, Санчес

Вилучення: Ешгаю, 19, Гонсалвеш, 60 (обидва — Спортінг)

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