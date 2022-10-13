Перемоги Тоттенгема та Марселя збільшили інтригу в їхній групі Ліги чемпіонів

У квартеті D вся розв'язка щодо підсумкових місць може відбутися аж у останньому турі.

Поєдинки четвертого туру групового етапу Ліги чемпіонів у групі D – єдині за сьогодні, які абсолютно не вирішували нічию долю з турнірної точки зору.

Але при цьому результати цих матчів створили настільки серйозну щільність у таблиці, що до останнього туру кожна з команд може залишити шанси на вихід плей-офф.

Так, Тоттенгем здолав Айнтрахт з рахунком 3:2, тоді як Марсель скористався своєю чисельною перевагою та переміг лісабонський Спортинг завдяки голам двох колишніх гравців Арсеналу – Маттео Гендузі та Алексіс Санчес.

Тоттенгем – Айнтрахт 3:2

Голи: Сон 20, 36, Кейн 28 (пен.) – Камада 14, Аліду 87

Тоттенгем: Льоріс – Ромеро, Даєр (Санчес 78), Лангле – Емерсон, Хойб’єрг (Хіль 85), Бентанкур (Біссума 67), Сессеньйон – Рішарлісон (Скіпп 67), Кейн, Сон (Моура 86)

Айнтрахт: Трапп – Тута, Хасебе (Діна 70), Ндіка – Якич, Роде (Смолчич 70), Соу, Ленц (Аліду 70) – Ліндстрем, Камада (Гетце 78) – Муані (Борре 69)

Попередження: Даєр, Бентанкур, Сессеньйон – Тута, Хасебе, Смолчич

Нереалізований пенальті: Кейн 90+2

Вилучення: Тута, 60 (Айнтрахт)

Спортінг Лісабон — Марсель 0:2

Голи: Гендузі, 20 (пен.), Санчес, 30

Спортінг: Ісраель, Ешгаю, Коатес, Матеус Рейс, Інасіу, Нуну Сантуш, Угарте, Моріта, Педру Гонсалвеш, Едвардс, Трінкау

Марсель: Лопес, Клосс, Мбемба, Байї, Балерді, Нуну Тавареш, Верету, Ронжьє, Харіт, Гендузі, Санчес

Вилучення: Ешгаю, 19, Гонсалвеш, 60 (обидва — Спортінг)