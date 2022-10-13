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-
25 жовтня
22:00
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-
Реал Мадрид
-
25 жовтня
22:00
Селтік
-
Шахтар
-
25 жовтня
22:00
Боруссія Дортмунд
-
Манчестер Сіті
-
25 жовтня
22:00
Бенфіка
-
Ювентус
-
25 жовтня
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-
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-
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-
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22:00
Аякс
-
Ліверпуль
-
26 жовтня
22:00
Атлетіко
-
Баєр Леверкузен
-
26 жовтня
22:00
Барселона
-
Баварія
-
26 жовтня
22:00
Тоттенгем
-
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26 жовтня
22:00
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Рейнджерс — Ліверпуль 1:7 Відео голів та огляд матчу

13 жовтня 2022

Рейнджерс — Ліверпуль, Getty Images

Дивіться огляд гри Ліги чемпіонів на Football.ua.

Англійський Ліверпуль у рамках четвертого туру Ліги чемпіонів УЄФА здійснив виїзд у гості до шотландського Рейнджерс, який тиждень тому обіграв із рахунком 2:0 на Енфілді.

Підопічні Юргена Клоппа пропустили першими вже за підсумком стартової чверті ігрового часу, проте доволі швидко відновили рівновагу за рахунком зусиллями Роберто Фірміно.

Бразильський нападник "червоних" також був і автором першого голу своєї команди вже після перерви, а його партнери в подальшому виключно підтримали настрій на результативний футбол.

Особливо докладав зусиль Мохамед Салах, який записав на свій рахунок найшвидший хет-три у історії головного клубного змагання Старого Світу, скориставшись трьома гольовими передачами Діогу Жоти.

Огляд матчу:

Рейнджерс — Ліверпуль 1:7
Голи: Арфілд 17 — Фірміно 24, 55, Нуньєс 66, Салах 75, Салах 80, Салах 81, Елліотт 88.

Рейнджерс: Макгрегор — Таверньє, Голдсон (Кінг 46), Бен Девіс, Барішич — Джек (Стівен Девіс 61), Ландстрем — Сакала (Матондо 76), Арфілд, Кент (Райт 77) — Чолак (Морелос 76).

Ліверпуль: Аліссон — Гомес, Конате (Мілнер 79), Ван Дейк, Цимікас (Робертсон 68) — Елліотт, Гендерсон (Тьяго 67), Фабіньо, Карвалью — Фірміно (Жота 73), Нуньєс (Салах 69).

Попередження: Гомес.

Джерело: MEGOGO.

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