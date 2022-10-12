Гол та асист Кварацхелії допомогли Наполі вдруге переграти Аякс

Команда Спалетті продовжує впевнені виступи у Лізі чемпіонів.

У рамках четвертого туру групового етапу Ліги чемпіонів італійський Наполі вдома приймав амстердамський Аякс.

Команда Лучано Спалетті дуже впевнено розпочала цей матч. Вже на 4 хвилині рахунок вдалося відкрити. Після передачі від Зелінські Лосано забив перший гол. Він головою замкнув простріл партнера.

На 16 хвилині свій третій м'яч поспіль у ЛЧ забив Джакомо Распадорі, відправивши м'яч у дев'ятку воріт Пасвера після розкішної передачі від Кварацхелії.

Аякс зміг відіграти один м'яч на початку другого тайму. Бессі зіграв на Классена, який повернув амстердамців у гру ударом головою з 10 метрів.

Наполі на 60-й заробив 11-метровий. Головна зірка неаполітанської команди Кварацхелія його впевнено реалізував, пробивши у лівий кут воріт.

На 83 хвилині черга бити пенальті дійшла і до Аякса. Бергвейн підійшов до м'яча та сильно пробив у лівий кут — 3:2.

Але це, все ж, був не останній забитий гол. Крапку у матчі поставив змінивший Распадорі Віктор Осімхен, який скористався помилкою гостів у захисті та вколотив "круглого" у сітку.

Наполі вийшов у плей-оф раунд Ліги чемпіонів. Аякс ще має шанси стати другим.

Наполі - Аякс 4:2

Голи: Лосано, 4, Распадорі, 16, Кварацхелія, 62, Осімхен, 90 — Классен, 49, Бергвейн, 83

Наполі: Мерет — Ді Лоренцо, Кім, Жезус, Олівейра — Ангісса (Ндомбеле, 49), Лоботка, Зелінські (Гаетано, 89) — Лосано (Політано, 77), Кварацхелія (Ельмас, 77) — Распадорі (Осімхен, 49).

Аякс: Пасвер — Бессі, Блінд, Тімбер, Санчес (Баас, 65)- Тейлор (Гріліч, 65), Альварес, Классен — Бергвейн (Окампос, 84), Бергхюйс (Консейсао, 84) — Кудус (Броббі, 65).

Попередження: Тейлор, Санчес, Альварес, Тімбер, Бессі, Бергвейн, Жезус, Осімхен, Політано.