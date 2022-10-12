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-
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-
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-
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Джеко та Думфріс зіграють із перших хвилин проти Барселони

12 жовтня 2022

Едін Джеко, Getty Images

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 4-го туру групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА у рамках групи C, у якому зіграють каталонська Барселона та міланський Інтер.

Каталонська Барселона на Кам Ноу проведе матч-відповідь проти міланського Інтера в рамках четвертого туру Ліги чемпіонів УЄФА.

Хаві, у порівнянні з матчем на Джузеппе Меацца, залучив до стартового складу Жерара Піке до центру захисту.

Сімоне Індзагі, у свою чергу, зробив ставку на Дензела Думфріса на правому фланзі, тоді як Едін Джеко долучиться до Лаутаро Мартінеса в атаці.

Барселона: тер Штеген — Роберто, Піке, Гарсія, Алонсо — Гаві, Бускетс, Педрі — Рафінья, Левандовські, Дембеле.

Запасні: Пенья, Тенас, Фаті, Торрес, Альба, Кесс’є, де Йонг, Бальде, Касадо, Торре.

Інтер: Онана — Шкрініар, де Врей, Бастоні — Думфріс, Барелла, Чалханоглу, Мхітарян, Дімарко — Мартінес, Джеко.

Запасні: Ханданович, Ботіс, Гал’ярдіні, Госенс, Белланова, Асллані, Джеко, Ачербі, Д’Амброзіо, Дарміан, Куратоло, Карбоні, Станкович.

Гра Барселона — Інтер почнеться о 22:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.

Источник: Официальный сайт УЕФА

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