Копенгаген — Манчестер Сіті 0:0 Огляд матчу

У матчі четвертого туру групового етапу Ліги чемпіонів Манчестер Сіті у гостях не зміг обіграти Копенгаген (0:0).
Для "городян" матч розпочався із незарахованого голу Родрі, а потім у середині тайму Марез не реалізував пенальті. Через п'ять хвилин гості залишилися у меншості після вилучення Гомеса.
Незважаючи на нічию, команда Хосепа Гвардіоли гарантувала собі вихід у плей-офф турніру.
Огляд матчу
Копенгаген — Манчестер Сіті 0:0
Копенгаген: Грабара — Люнд, Хочолава (Дікс, 80), Бойлесен, Желерт, Крістансен — Стаменіч (Мукайру, 90+3), Лерагер, Клаессон, Дарамі — Гаральдссон (Йоганнессон, 59).
Манчестер Сіті: Едерсон — Гомес, Лапорт (Аке, 88), Аканджі, Канселу — Де Брюйне (Сілва, 78), Родрі, Гюндоган — Гріліш (Фоден, 77), Марез (Діаш, 32) — Альварес.
Попередження: Люнд, Стаменіч, Діаш.
Видалення: Гомес.
Джерело: MEGOGO