Копенгаген — Манчестер Сіті 0:0 Огляд матчу

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У матчі четвертого туру групового етапу Ліги чемпіонів Манчестер Сіті у гостях не зміг обіграти Копенгаген (0:0).

Для "городян" матч розпочався із незарахованого голу Родрі, а потім у середині тайму Марез не реалізував пенальті. Через п'ять хвилин гості залишилися у меншості після вилучення Гомеса.

Незважаючи на нічию, команда Хосепа Гвардіоли гарантувала собі вихід у плей-офф турніру.

Огляд матчу

Копенгаген — Манчестер Сіті 0:0

Копенгаген: Грабара — Люнд, Хочолава (Дікс, 80), Бойлесен, Желерт, Крістансен — Стаменіч (Мукайру, 90+3), Лерагер, Клаессон, Дарамі — Гаральдссон (Йоганнессон, 59).

Манчестер Сіті: Едерсон — Гомес, Лапорт (Аке, 88), Аканджі, Канселу — Де Брюйне (Сілва, 78), Родрі, Гюндоган — Гріліш (Фоден, 77), Марез (Діаш, 32) — Альварес.

Попередження: Люнд, Стаменіч, Діаш.

Видалення: Гомес.

Джерело: MEGOGO