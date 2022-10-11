Манчестер Сіті у меншості не зміг здолати Копенгаген

Команда Пепа Гвардіоли втратила очки на виїзді.

У рамках четвертого туру групового етапу Ліги чемпіонів Манчестер Сіті у гостях грав проти Копенгагена.

Команда Пепа Гвардіоли активно розпочала перший тайм, хоч і вийшла на поле не в основному складі. На 11 хвилині забив Родрі. Але його гол арбітр відмінив, переглянувши момент на VAR та побачивши руку. На 25 хвилині Марез не зміг реалізувати пенальті. А на 30 Сіті залишився у меншості — червону отримав Гомес.

Другий тайм клуб з Манчестера також розпочав достатньо активно, але декілька раз їм не пощастило забити. Проте, незважаючи на проблеми у атаці, головний бомбардир Ерлінг Голанд на поле так і не вишов. Матч завершився із рахунком 0:0.

Копенгаген — Манчестер Сіті 0:0

Копенгаген: Грабара — Люнд, Хочолава (Дікс, 80), Бойлесен, Желерт, Крістансен — Стаменіч (Мукайру, 90+3), Лерагер, Клаессон, Дарамі — Гаральдссон (Йоганнессон, 59).

Манчестер Сіті: Едерсон — Гомес, Лапорт (Аке, 88), Аканджі, Канселу — Де Брюйне (Сілва, 78), Родрі, Гюндоган — Гріліш (Фоден, 77), Марез (Діаш, 32) — Альварес.

Попередження: Люнд, Стаменіч, Діаш.

Видалення: Гомес.