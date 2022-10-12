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-
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-
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22:00
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-
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-
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22:00
Барселона
-
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-
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Боруссія Д — Севілья 1:1 Відео голів та огляд матчу

12 жовтня 2022

Боруссія Д — Севілья, Getty Images

Дивіться огляд гри Ліги чемпіонів на Football.ua.

Дортмундська Боруссія та андалузька Севілья в четвертому турі Ліги чемпіонів УЄФА зустрічались на полі Згіналь-Ідуна-Парк на тлі перемоги німецького колективу в Іспанії (4:1).

Однак у матчі-відповіді для колективу Едіна Терзича все складалось уже не так легко, як тиждень тому.

Боруссія пропустила першою вже на початку гри, після чого повинна була робити відчайдушні спроби для того, аби відігратись, і зрештою зробила це наприкінці першого тайму.

У другій половині гри господарі виключно збільшували тиск, проте вже не змогли використати жодний із своїх гольових моментів.

Огляд матчу:

Боруссія Д — Севілья 1:1
Голи: Беллінгем, 35 — Ньянзу, 18

Боруссія Д: Кобель — Меньє (Шлоттербек, 83), Зюле, Хуммельс, Роте (Геррейро, 46) — Беллінгем, Озкан, Адеємі (Азар, 71), Мален (Рейна, 71), Брандт — Модест (Мукоко, 64).

Севілья: Буну — Акунья (Теллес, 71), Маркан (Хордан, 90+1), Ньянзу, Кармона — Сусо (Янузай, 59), Гудель, Ракитич, Навас (Монтьєль, 90+1) — Ламела, Ен Несірі (Іско, 59).

Попередження: Гудель, Кармона, Озкан, Буну.

Джерело: MEGOGO.

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