Боруссія Д не змогла другий раз поспіль обіграти Севілью

Гостііз новим тренером змогли вистояти нічию у Дортмунді.

У рамках четвертого туру групового етапу Ліги чемпіонів дортмундська Боруссія вдома грала проти Севільї.

Поразка у першому матчі змушувала Севілью йти уперед із перших хвилин. Та на 18 хвилині активність іспанців принесла їм результат. Ньянзу після передачі від Ракитича забив перший гол у цьому матчі.

Але ще до перерви дортмундці відповіли, і відповіли результативно. Джуд Беллінгем з меж штрафного майданчика вразив ворота Буну.

Боруссія Д — Севілья 1:1

Голи: Беллінгем, 35 — Ньянзу, 18

Боруссія Д: Кобель — Меньє (Шлоттербек, 83), Зюле, Хуммельс, Роте (Геррейро, 46) — Беллінгем, Озкан, Адеємі (Азар, 71), Мален (Рейна, 71), Брандт — Модест (Мукоко, 64).

Севілья: Буну — Акунья (Теллес, 71), Маркан (Хордан, 90+1), Ньянзу, Кармона — Сусо (Янузай, 59), Гудель, Ракитич, Навас (Монтьєль, 90+1) — Ламела, Ен Несірі (Іско, 59).

Попередження: Гудель, Кармона, Озкан, Буну.