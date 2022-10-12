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-
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-
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-
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-
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22:00
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-
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-
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Барселона
-
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-
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Динамо З — Зальцбург 1:1 Відео голів та огляд матчу

12 жовтня 2022

Динамо З — Зальцбург, Getty Images

Дивіться огляд гри Ліги чемпіонів на Football.ua.

Допоки сильнішого поміж собою на Сан Сіро визначали італійський Мілан та лондонський Челсі, у іншій парі квартету E поміж собою змагались хорватське Динамо Загреб та австрійський Зальбург.

Гості вийшли вперед уже на початку гри за підсумком результативного пострілу Ніколаса Зайвальда, однак уже під завісу першого тайму господарі відігрались зусиллями Роберта Любічича.

Поперерві на вболівальників очікував дуже затятий футбол у виконанні обидвох команд, який у підсумку не приніс нічого, окрім великої кількості ударів у напрямку обидвох воріт.

Огляд матчу:

Динамо З — Зальцбург 1:1
Голи: Любічіч, 40 — Зайвальд, 12

Динамо З: Лівакович — Рістовскі (Мохаррамі, 79), Шутало, Періч, Шпікич (Бочкай, 79), Любічіч — Іванушец (Батуріна, 80), Мішич (Булат, 86), Адемі (Дрміч, 67) — Оршич, Петкович.

Зальцбург: Кон — Ульмер, Павлович, Соле, Дедич — Чергорд, Гоурна-Доа, Зайвальд, Сучич — Шешко (Шимич, 86), Окафор (Адаму, 62).

Попередження: Іванушец, Павлович, Сучич.

Джерело: MEGOGO.

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