Ліга чемпіонів. Челсі обіграв Мілан, нічия між Динамо З та Зальцбуром

Завершились матчі у квартеті Е змагання.

У рамках четвертого туру групового етапу Ліги чемпіонів у групі Е завершились два поєдинки.

Челсі вдома змагався із Міланом.

На 18 хвилині матчу головний арбітр призначив пенальті у ворота господарів, при цьому показав сумнівну червону картку центральному захиснику Фікайо Томорі. Здавалось, що фол зовсым не тягнув на пряме вилучення. Жоржиньо з позначки не схибив — 0:1.

На 34 хвилині Обамеянг скористався передачею від Мейсона Маунта та забив другий м'яч для лондонців. Цей гол — останній у цій грі.

Мілан — Челсі 0:2

Голи: Жоржиньо, 21, Обамеянг, 34

Мілан: Тетерушану — Калулу, Габбія, Томорі, Ернандес (Балло-Туре, 80) — Кругіч, Тоналі, Беннасер (Побега, 62), Діас (Дест, 37), Леау (Орігі, 80) — Жиру (Ребіч, 62).

Челсі: Кепа — Кулібалі, Сілва, Чалоба, Чілвелл (Кукурелья, 89), Джеймс (Аспілікуета, 62) — Жоржиньо, Ковачич, Маунт (Галлагер, 46), Стерлінг (Лофтус-Чік, 63) — Обамеянг (Гаверц, 79).

Попередження: Маунт, Жиру, Стерланг, Габбія, Круніч, Побега, Галлагер, Тоналі, Балло-Туре.

У паралельному матчі квартету Динамо Загреб приймало Зальцбург.

На 12 хвилині рахунок у матчі був відкритий — в гостей відзначився Зайвальд. Але під кінець першої половини зустрічі Любічіч його зрівняв. Кінцевий рахунок матчу — 1:1.

Динамо З — Зальцбург 1:1

Голи: Любічіч, 40 — Зайвальд, 12

Динамо З: Лівакович — Рістовскі (Мохаррамі, 79), Шутало, Періч, Шпікич (Бочкай, 79), Любічіч — Іванушец (Батуріна, 80), Мішич (Булат, 86), Адемі (Дрміч, 67) — Оршич, Петкович.

Зальцбург: Кон — Ульмер, Павлович, Соле, Дедич — Чергорд, Гоурна-Доа, Зайвальд, Сучич — Шешко (Шимич, 86), Окафор (Адаму, 62).

Попередження: Іванушец, Павлович, Сучич.