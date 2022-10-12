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-
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-
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-
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-
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Селтік — РБ Лейпциг 0:2 Відео голів та огляд матчу

12 жовтня 2022

Селтік — РБ Лейпциг, Getty Images

Дивіться огляд гри Ліги чемпіонів на Football.ua.

У паралельному до зустрічі донецького Шахтаря та мадридського Реала матчі в рамках групи Ліги чемпіонів УЄФА своє протистояння на Селтік Парк у Глазго проводили й два інших учасники квартету F — шотландський Селтік та німецький РБ Лейпциг.

Гості володіли ініціативою в переважну більшість ігрового часу, тоді як суперники трохи більше завдавали ударів по воротах у цей час.

Однак зрештою футбол залишався "сухим" аж до останнього фрагменту зустрічі, коли німецька сторона завдяки голами Тімо Вернера и Еміля Форсберга зуміла дотиснути опонентів, і в підсумку посунула Шахтар із другої строчки турнірної таблиці.

Огляд матчу:

Селтік — РБ Лейпциг 0:2
Голи: Вернер, 75, Форсберг, 84

Селтік: Харт — Юранович, Картер-Вікерс, Єнц, Тейлор — О'Райлі, Хатате (Муй, 66), Абада (Форрест, 42), Хакшабанович (Тернбулл, 66), Маеда (Бернабеї, 80) — Фурухасі (Якумакіс, 66).

РБ Лейпциг: Блазвіх — Раум, Гвардіол, Орбан, Сімакан (Хенрікс, 76) — Шлягер, Хайдара (Діалло, 83), Вернер, Нкунку, Собослай (Форсберг, 76) — Сілва (Поульсен, 76).

Попередження: Хатате.

Джерело: MEGOGO.

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