Лейпциг дотиснув Селтік у другому таймі

Команда Марко Розе здобула перемогу на виїзді.

У рамках четвертого туру групового етапу Ліги чемпіонів у квартеті F, де грає донецький Шахтар, зустрічались Селтік та Лейпциг.

У першому таймі видалась досить рівна гра, але спостерігалось невезіння у обох колективів. У другому таймі контроль гри перейшов до Лейпцига.

Вернер відкрив рахунок у матчі. На 75 хвилині форвард відгукнувся на передачу від Сілви та переграв Джо Харта. А Форсберг на 84 хвилині подвоїв перевагу гостей.

Лейпциг піднявся на друге місце у групі, а Селтік займає останню позицію.

Селтік — Лейпциг 0:2

Гол: Вернер, 75, Форсберг, 84

Селтік: Харт — Юранович, Картер-Вікерс, Єнц, Тейлор — О'Райлі, Хатате (Муй, 66), Абада (Форрест, 42), Хакшабанович (Тернбулл, 66), Маеда (Бернабеї, 80) — Фурухасі (Якумакіс, 66).

Лейпциг: Блазвіх — Раум, Гвардіол, Орбан, Сімакан (Хенрікс, 76) — Шлягер, Хайдара (Діалло, 83), Вернер, Нкунку, Собослай (Форсберг, 76) — Сілва (Поульсен, 76).

Попередження: Хатате