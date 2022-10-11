Лунін, Начо та Азар — у основі Реала на матч проти Шахтаря

Стали відомі стартовий склад мадридського Реала для поєдинку 4-го туру групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА у рамках групи F проти донецького Шахтаря.

Донецький Шахтар зіграє домашній матч проти мадридського Реала в рамках четвертого туру Ліги чемпіонів УЄФА у Варшаві.

Карло Анчелотті, у порівнянні з перемогою на Сантьяго Бернабеу (2:1), вирішив використати з перших хвилин Лукаса Васкеса, Начо та Антоніо Рюдігера в лінії захисту, тоді як Еден Азар відправився до лівого флангу атаки.

Реал: Лунін — Васкес, Начо, Рюдігер, Менді — Вальверде, Чуамені, Кроос — Родріго, Бензема, Азар.

Запасні: Лопес, Каньїсарес, Карвахаль, Мілітао, Алаба, Вальєхо, Модрич, Асенсіо, Камавінга, Одріосола, Вінісіус, Діас.



Гра Шахтар — Реал почнеться о 22:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.