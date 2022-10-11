Ліга чемпіонів. Група E. Напередодні

Анонс матчів четвертого туру групового етапу Ліги чемпіонів групи E.

Ліга чемпіонів триває, а це означає, що в рамках квартету E Динамо Загреб на своєму полі прийме Зальцбург, а Челсі вирушить на виїзд до Мілана.

Турніне становище:

Динамо Загреб — Зальцбург

11 жовтня, 22:00, стадіон Максимір, Загреб. Арбітр зустрічі — Тобіас Штіллер (Німеччина).

Пряма трансляція на медіа-сервісі MEGOGO.

Група E виявилася досить міцним квартетом. Перед стартом четвертого туру всі чотири команди зберігають шанси на вихід до плей-офф Ліги чемпіонів.

У попередньому матчі між цими двома командами сильнішим виявився австрійський колектив, який здобув мінімальну домашню перемогу — 1:0.

Тепер суперників чекає матч на полі Динамо Загреб, і очікується, що хорвати підуть уперед і постараються здобути перемогу. За певних обставин, четверта команда, як у нашому випадку Динамо, у разі перемоги може піднятися відразу на перший рядок. Але чи вдасться це їм?

За версією букмекерів, Зальцбург має трохи більше шансів на перемогу — вона оцінюється коефіцієнтом 2.60. Якщо переможе Динамо Загреб, то пропонується показник 2.85. У разі нічиї — ставку можна збільшити на 3.35.

Орієнтовні склади:

Динамо Загреб: Лівакович, Катерін, Й. Шутало, Періч – Мохаррамі, Адемі, Мішич, Іванушець, Любичич – Петкович, Оршич.

Зальцбург: Кен – Дедіч, Солі, Павлович, Вебер – Капальдо, Зайвальд, К'єргор – Сучич – Окафор, Шешко.

Не зіграють: Б. Шутало – Омореги, Фернандо, Камери, Діакіті, Око, Тижані, Діамбу.

Під питанням: ... — Мантль, Ульмере.

Тренери кажуть:

Анте Чачич (Динамо Загреб):

"Звичайно, у нас є велика впевненість у собі, ми не здамося. Загреб завтра буде ще сильнішим, навіть сильнішим, ніж у першому матчі".

Маттіас Яйссле (Зальцбург):

"Ми очікуємо, що Динамо буде трохи більш атакуючим вдома. Однак, в принципі, у них є свої ідеї. Ми також хочемо добитися певного успіху завтра. Загреб надзвичайно сильний вдома, він продемонстрував це на найвищому рівні проти Челсі".

прогноз 2:1

Мілан — Челсі

11 жовтня, 22:00, стадіон Сан-Сіро, Мілан. Арбітр зустрічі – Даніель Зіберт (Німеччина).

Пряма трансляція на медіа-сервісі MEGOGO.

Розширений анонс матчу Мілан — Челсі можна окремо прочитати на нашому сайті за цим посиланням.

Орієнтовні склади:

Мілан: Тетерушану – Дест, Калулу, Томорі, Ернандес – Беннасер, Тоналі – Круніч, Діас, Леау – Жиру.

Челсі: Кепа – Чалоба, Сілва, Кулібалі – Джеймс, Лофтус-Чік, Ковачич, Чілвелл – Стерлінг, Маунт – Обамеянг.

Не зіграють: Меньян, Флоренці, Ібрагімович, Месіас, К'єр, Калабрія, Салемакерс – Фофана, Канте.

Під питанням: ... — Зієш.