Мілан — Челсі. Напередодні

Football.ua за підтримки Parimatch Ukraine представляє до вашої уваги анонс майбутнього матчу лондонського Челсі в рамках групового етапу Ліги чемпіонів.

У четвертому турі групового етапу Ліги чемпіонів Мілан на своєму полі прийме Челсі.

Мілан — Челсі

11 жовтня, 22:00, стадіон Сан-Сіро, Мілан. Арбітр зустрічі – Даніель Зіберт (Німеччина).

Пряма трансляція на медіа-сервісі MEGOGO.

Через тиждень після їх попередньої зустрічі, Мілан та Челсі знову зустрінуться на полі, але цього разу вже в Італії, на стадіоні Сан-Сіро. Перший поєдинок між двома командами завершився розгромною перемогою "синіх" – 3:0. У Мілана особливо і моментів не було, а колектив Грема Поттера контролював хід зустрічі та видав одну з найкращих ігор цього сезону.

При цьому слід зазначити, що Мілану серйозно заважає відсутність низки футболістів, які наразі травмовані. Як мінімум, сім гравців не можуть взяти участь у цій грі, включаючи Меньяна, К'єра та інших.

Схоже, Челсі почав оживати під керівництвом Поттера. Минулими вихідними "сині" без особливих проблем здолали Вулвергемптон, показавши впевнену гру в атаці, забивши три голи і не пропустивши. Більше того, рахунок міг бути непристойнішим, якби не підкачала реалізація. Нарешті результативними діями вперше цього сезону відзначився Мейсон Маунт.

Але й Мілан проявив себе минулими вихідними — колектив Піолі на своєму полі здолав Ювентус, набравши три пункти і піднявшись у зону топ-4.

За версією букмекерів, фаворитом майбутньої зустрічі є Челсі: перемога лондонської команди оцінюється коефіцієнтом 2.44, а перемога Мілана — 3.00. Якщо буде нічия, то на такий результат пропонується показник 3.45.

Враховуючи турнірне становище, поразка для будь-якої з команд у цьому матчі може стати серйозним ударом для подальшої боротьби за вихід до плей-офф Ліги чемпіонів, враховуючи те, що Зальцбург та Динамо Загреб виявилися не такими простими суперниками, як очікувалося після жеребкування групового етапу.

Проект реалізовано за підтримки партнера.

Компанія продовжує підтримку українського спорту навіть під час війни.

Бренд Parimatch Ukraine та його команда, як і всі ми, допомагають ЗСУ виборювати те, що силою не відібрати – перемогу вільної нації.

Орієнтовні склади:

Мілан: Тетерушану – Дест, Калулу, Томорі, Ернандес – Беннасер, Тоналі – Круніч, Діас, Леау – Жиру.

Челсі: Кепа – Чалоба, Сілва, Кулібалі – Джеймс, Лофтус-Чік, Ковачич, Чілвелл – Стерлінг, Маунт – Обамеянг.

Не зіграють: Меньян, Флоренці, Ібрагімович, Месіас, К'єр, Калабрія, Салемакерс – Фофана, Канте.

Під питанням: ... — Зієш.

Цікаві факти:

- Челсі виграв 5 із останніх 6 матчів проти Мілана у всіх турнірах.

- Челсі забив як мінімум 2 голи у 5 з останніх 6 матчів проти Мілана у всіх змаганнях.

Тренери кажуть:

Стефано Піолі (Мілан):

"Ми маємо показати, що поразка в Лондоні була епізодом, а не закономірністю. Ми дуже розчаровані своєю грою на "Стемфорд Брідж". Потрібно винести уроки зі своїх помилок і допускати їх менше. Мілан не може жити у сумнівах та коливаннях, гравці на полі мають показувати футбол відповідного рівня. Нам нема чого боятися. Завтра черговий матч, і ми маємо намагатися зіграти на своєму рівні".

Грем Поттер (Челсі):

"Зієш захворів, він не зіграє, а Канте у складній ситуації, зараз ми чекаємо на новини від медперсоналу. Під час тренування він відчув біль, після чого змушений був залишити поле. Звичайно, це погана ситуація, він не долікувався, тепер ми повинні почекати і прикинути, наскільки довго нам доведеться його берегти".

Турнірне становище: