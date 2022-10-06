Анчелотті повторив досягнення Фергюсона в Лізі чемпіонів

Італієць зрівнявся з шотландцем за кількістю перемог в матчах європейського турніру.

Перемога Реала над Шахтарем (2:1) стала для головного тренера "вершкових" Карло Анчелотті 102-ю у Лізі чемпіонів.

Таким чином, італієць за цим показником наздогнав легендарного екскоуча Манчестер Юнайтед Алекса Фергюсона. Анчелотті досяг показника у 182 іграх. Фергюсону для цього знадобилося 190 матчів.

Третім у цьому списку йде наставник Манчестер Сіті Пеп Гвардіола. Іспанець вже виграв 96 ігор у найпрестижнішому турнірі Європи.

До речі, попри тотальну перевагу над Шахтарем, Карло Анчелотті вважає, що Реал міг не втримати переможний рахунок.