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-
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-
Ліверпуль
-
12 жовтня
22:00
Баєр Леверкузен
-
Порту
-
12 жовтня
22:00
Вікторія Пльзень
-
Баварія
-
12 жовтня
22:00
Барселона
-
Інтер
-
12 жовтня
22:00
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-
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Анчелотті повторив досягнення Фергюсона в Лізі чемпіонів

06 жовтня 2022

Карло Анчелотті, getty images

Італієць зрівнявся з шотландцем за кількістю перемог в матчах європейського турніру.

Перемога Реала над Шахтарем (2:1) стала для головного тренера "вершкових" Карло Анчелотті 102-ю у Лізі чемпіонів.

Таким чином, італієць за цим показником наздогнав легендарного екскоуча Манчестер Юнайтед Алекса Фергюсона. Анчелотті досяг показника у 182 іграх. Фергюсону для цього знадобилося 190 матчів. 

Третім у цьому списку йде наставник Манчестер Сіті Пеп Гвардіола. Іспанець вже виграв 96 ігор у найпрестижнішому турнірі Європи.

До речі, попри тотальну перевагу над Шахтарем, Карло Анчелотті вважає, що Реал міг не втримати переможний рахунок.

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