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-
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-
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22:00
Баєр Леверкузен
-
Порту
-
12 жовтня
22:00
Вікторія Пльзень
-
Баварія
-
12 жовтня
22:00
Барселона
-
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-
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Лейпциг на класі переграв Селтік

05 жовтня 2022

Гравці РБ Лейпциг, Getty Images

Німецький клуб отямився після двох поспіль поразок у змаганні.

У рамках третього туру групового етапу Ліги чемпіонів Лейпциг вдома зустрічався із Селтіком.

Суперники донецького Шахтаря по групі ЛЧ жваво посали поєдинок. На 13 хвилині господарі були вимушені зняти з гри основного кіпера Петера Гулачі через пошкодження — замість нього вийшов на поле Яніс Блазвіх.

На 18 хвилині Лейпциг забив гол, але арбітр після перегляду VAR його не зарахував. Але на 27 Нкунку все ж забив чистий м'яч. Француз отримав передачу від Сілви, опинившись у вільній зоні, і переграв Джо Харта — 1:0.

Селтіку вдалось зрівняти рахунок на початку другої половини зустрічі. Форвард Фурухасі відіграв на Жоту, який в один дотик відправив м'яч у сітку воріт господарів.

Але на 64 хвилині господарі знову були попереду. Після точної передачі від Собослай, Андре Сілва, скориставшись ляпом Харта, забив другий гол. Третій гол також забив Сілва на 77 хвилині — асистував Сімакан.

Лейпциг - Селтік 3:1

Голи: Нкунку, 27, Сілва, 64, 77 — Жота, 48

Лейпциг: Гулачі (Блазвіх, 13) — Сімакан, Орбан, Гвардіол, Раум (Хальстенберг, 81) — Шлягер, Кампль (Хайдара, 71), Собослай (Поульсен, 82), Нкунку, Вернер (Форсберг, 71) — Сілва.

Селтік: Харт — Тейлор, Єнц, Велш, Юранович — Хатате (Маккарті, 82), Макгрегор (Абільдгорд, 37), О'Райлі (Хакшабанович, 75) — Жота, Маеда (Форрест, 75) — Фурухасі (Якумакіс, 82).

Попередження: Кампль, О'Райлі 

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