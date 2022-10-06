Ювентус — Маккабі Х 3:1 Відео голів та огляд матчу

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Туринський Ювентус у рамках третього туру Ліги чемпіонів УЄФА здобув достатньо легкі три бали, обігравши на власному полі ізраїльський Маккабі Хайфа.

Посеред першого тайму "зебри" відкрили рахунок за допомоги Адрієна Рабіо, а вже після перерви Анхель Ді Марія продовжив роздавати гольові передачі на партнерів, а Душан Влахович та той-таки Рабіо збільшили перевагу власної команди.

Однак і цього разу Юве не втримав неураженими власні ворота в домашній грі, пропустивши наприкінці гри.

Огляд матчу:

Ювентус — Маккабі Х 3:1

Голи: Рабьо, 35, 83, Влахович, 50 — Давід, 75

Ювентус: Щенсни — Куадрадо (Бонуччі, 67), Бремер, Данілу, Де Шільйо (Сандро, 46) — Маккенні, Паредес, Рабьо — Ді Марія, Костич (Локателлі, 66) — Влахович (Кін, 73).

Маккабі Х: Коен — Корнад (Хазіза, 60), Голдберг, Батубінсіка, Сек, Сундгрен — Абу Фані (Лаві, 71), Чері (Давід, 71), Мохамед (Рукавиця, 84) — П'єрро, Чібота (Ацілі, 60).

Попередження: Чібота, Сандро.

Джерело: MEGOGO.