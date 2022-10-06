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-
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-
Порту
-
12 жовтня
22:00
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-
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-
12 жовтня
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-
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Севілья — Боруссія Д 1:4 Відео голів та огляд матчу

06 жовтня 2022

Севілья — Боруссія Д, Getty Images

Дивіться огляд гри Ліги чемпіонів на Football.ua.

Дортмундська Боруссія у власному гостьовому матчі в рамках третього туру Ліги чемпіонів УЄФА проти андалузької Севільї вирішила не відставати від англійського Манчестер Сіті, і також здобула впевнену перемогу над суперниками.

Так само, як і у випадку "містян", "джмелям" удалось оформити одразу три забиті м’ячі до перерви, що повністю зумовило остаточний результат гри.

Після перерви Севілья трохи покращила власне становище за рахунок влучного пострілу Юссефа Ен-Несірі, однак зрештою Юліан Брандт встановив остаточну перевагу власної команди.

Огляд матчу:

Севілья — Боруссія Д 1:4
Голи: Ен Несірі, 51 — Геррейро, 6, Беллінгем, 41, Адеємі, 43, Брандт, 75

Севілья: Буну — Навас (Монтьєль, 46), Кармона, Салас, Теллес — Хордан (Дольберг, 77), Гудель, Ракітіч (Делейні, 62) — Іско (Гомес, 62), Сусо (Ламела, 46), Ен Несірі.

Боруссія Д: Маєр — Геррейро (Роте, 80), Шлоттербек, Зюле, Меньє — Озкан (Пападопулос, 86), Джан, Беллінгем, Брандт (Азар, 86), Адеємі (Мален, 65) — Мукоко (Модест, 81).

Попередження: Гудель, Ен Несірі, Ламела — Озкан, Салас.

Джерело: MEGOGO.

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