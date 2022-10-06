Манчестер Сіті — Копенгаген 5:0 Відео голів та огляд матчу

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Англійський Манчестер Сіті підійшов до третього туру Ліги чемпіонів УЄФА з двома перемогами з двох можливих, тож від протистояння проти датського Копенгагена "містяни" жадали отримати першу сходинку турнірної таблиці якомога раніше.

Для цього колектив Хосепа Гвардіоли не став відкладати справу в довгий ящик, і почав домашню частину протистояння зі швидкого голу Ерлінга Голанда, який потім і подвоїв перевагу власної команди в середині першої половини.

Колишній центральний захисник донецького Шахтаря Давід Хочолава незабаром після цього вразив власні ворота, а розгромний рахунок на початку другого тайму оформив із пенальті Ріяд Марез, який потім ще й асистував Хуліану Альваресу.

Огляд матчу:

Манчестер Сіті — Копенгаген 5:0

Голи: Голанд, 7, 32, Хочолава (АГ), 39, Марез, 55, Альварес, 77

Манчестер Сіті: Едерсон — Канселу (Льюїс, 57), Діаш, Ляпорт, Гомес — Марез, Гюндоган, Сілва (Вілсон-Есбранд, 66), Гріліш — Голанд (Палмер, 46), Альварес.

Копенгаген: Грабара — Крістансен, Зочолава, Варво, Дікс (Анкерсен, 66) — Йоганнессон, Ларагер (Соренсен, 79), Стаменіч, Дарамі (Гарадьдссон, 56), Клаессон (Мукайру, 66) — Карамоко (Єнсен, 46).

Попередження: Стаменіч.

Джерело: MEGOGO.