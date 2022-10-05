Барселона не буде подавати скаргу в УЄФА на суддівство в матчі з Інтером

Клуб передумав доносити свою позицію таким чином.

Каталонська Барселона спочатку хотіла подати в УЄФА скаргу на суддівство Славко Вінчіча та його помічника на VAR Пола ван Букела у грі Ліги чемпіонів проти Інтера.

Але, згодом, змінила своє рішення. Справа у тому, що ван Букел не побачив руку в гравця Інтера у штрафному майданчику, коли каталонці претендували на пенальті.

Керівники клубу хотіли попросити УЄФА більше не ставити цього арбітра на їх поєдинки. Але, обговорив ситуацію, вирішили, що скарга – не найкращий спосіб.

"Синьо-гранатові" намагатимуться донести свою позицію іншими способами, але поки що не озвучували, якими.

Відео суперечливого моменту у матчі між Інтером та Барселоною можна дивитись на Football.ua.