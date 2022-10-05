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-
11 жовтня
22:00
Шахтар
-
Реал Мадрид
-
11 жовтня
22:00
Селтік
-
РБ Лейпциг
-
11 жовтня
22:00
Боруссія Дортмунд
-
Севілья
-
11 жовтня
22:00
ПСЖ
-
Бенфіка
-
11 жовтня
22:00
Наполі
-
Аякс
-
12 жовтня
19:45
Атлетіко
-
Брюгге
-
12 жовтня
19:45
Рейнджерс
-
Ліверпуль
-
12 жовтня
22:00
Баєр Леверкузен
-
Порту
-
12 жовтня
22:00
Вікторія Пльзень
-
Баварія
-
12 жовтня
22:00
Барселона
-
Інтер
-
12 жовтня
22:00
Тоттенгем
-
Айнтрахт Франкфурт
-
12 жовтня
22:00
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-
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12 жовтня
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Барселона не буде подавати скаргу в УЄФА на суддівство в матчі з Інтером

05 жовтня 2022

ФК Барселона, Getty Images

Клуб передумав доносити свою позицію таким чином.

Каталонська Барселона спочатку хотіла подати в УЄФА скаргу на суддівство Славко Вінчіча та його помічника на VAR Пола ван Букела у грі Ліги чемпіонів проти Інтера.

Але, згодом, змінила своє рішення. Справа у тому, що ван Букел не побачив руку в гравця Інтера у штрафному майданчику, коли каталонці претендували на пенальті.

Керівники клубу хотіли попросити УЄФА більше не ставити цього арбітра на їх поєдинки. Але, обговорив ситуацію, вирішили, що скарга – не найкращий спосіб. 

"Синьо-гранатові" намагатимуться донести свою позицію іншими способами, але поки що не озвучували, якими.

Відео суперечливого моменту у матчі між Інтером та Барселоною можна дивитись на Football.ua.

Источник: El Diario

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